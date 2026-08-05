Hamirpur News: कुरारा नगर पंचायत के सभासदों के सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

Hamirpur News: नगर पंचायत कुरारा के 10 सभासदों ने चेयरमैन की कार्यशैली और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। उन्होंने डीएम के माध्यम से प्रमुख सचिव को ज्ञापन भेजकर जांच कराने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं।

Hamirpur News: नगर पंचायत कुरारा के एक नामित सहित 10 सभासदों ने पंचायत में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और चेयरमैन की कार्यशैली से नाराज होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। बुधवार को डीएम के माध्यम से प्रमुख सचिव नगर विकास निगम उप्र को ज्ञापन भेजा गया है। जिसमें कुरारा नगर पंचायत की जांच की मांग की गई। ज्ञापन में सभासदों ने कहा कि चेयरमैन की कार्यशैली के कारण वे अपने निर्वाचित दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नगर की जनता भी परेशान है। आरोप है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का नियमों के विपरीत उपयोग किया जा रहा है। सभासदों का कहना है कि राज्यवित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, एमआरएफ, सीएमएनएसवाई, स्वच्छ भारत मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना तथा ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जा रहे विकास कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किया गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज सभासदों ने यह भी बताया कि इससे पहले भी डीएम एवं मंडलायुक्त को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। शिकायतों के आधार पर जांच समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं होने से सभासदों में नाराजगी है। सभासदों ने डीएम से नगर पंचायत कुरारा के सभी फंड खातों की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सभासदों नगर पंचायत अंतर्गत चौकी तालाब स्थित तालाब की भूमि पर अवैध नियम विरुद्ध रूप से नगर पंचायत द्वारा बनवाई गई दुकानों का संज्ञान लेने की भी मांग की है। इस प्रकरण के दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे डीएम के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देने को विवश होंगे।

सभासदों की पहचान शिकायतकर्ता सभासदों में अजय सिंह, राबिया खातून, नूर मोहम्मद, स्नेहा, अतुल कुमार, प्रशांत सिंह राजावत, आशा सोनकर, मुकेश, ऊषा देवी, अवधेश गुप्ता, नामित सभासद गोविंद प्रसाद हैं।

चेयरमैन का स्पष्टीकरण सभासदों के सभी आरोप बेबुनियाद है। उक्त लोग उनसे नाजायज तरीके से पैसों की मांग करते हैं। इसके सबूत भी उनके पास है। पैसा न देने पर शिकायतें करते है। नगर पंचायत द्वारा जो दुकानें बनवाई गई हैं वो तालाब की जमीन नहीं है।

आशारानी कबीर, चेयरमैन, कुरारा नगर पंचायत।