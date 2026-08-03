Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hamirpur News: घर में घुसकर छेड़खानी में तीन वर्ष का कठोर कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

Hamirpur News: हमीरपुर के कुरारा थानाक्षेत्र में एक युवक ने पाँच वर्ष पूर्व युवती से छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज हुआ। जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास और 13,000 रुपये का आर्थिक दंड सुनाया।

Hamirpur News: घर में घुसकर छेड़खानी में तीन वर्ष का कठोर कारावास

Hamirpur News: हमीरपुर। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व युवक ने घर में घुसकर युवती से छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व तेरह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में 19 जुलाई 2021 को पड़ोसी मुलायम पुत्र कल्लू यादव ने घर मे घुसकर युवती से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी थी। पीड़िता ने सारी घटना परिजनों को बताई।

ये भी पढ़ें:नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में युवक को पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना

जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुलायम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व तेरह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की कैद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Hamirpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।