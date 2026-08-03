Hamirpur News: घर में घुसकर छेड़खानी में तीन वर्ष का कठोर कारावास

Hamirpur News: घर में घुसकर छेड़खानी में तीन वर्ष का कठोर कारावास
Hamirpur News: हमीरपुर के कुरारा थानाक्षेत्र में एक युवक ने पाँच वर्ष पूर्व युवती से छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज हुआ। जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास और 13,000 रुपये का आर्थिक दंड सुनाया।
Hamirpur News: हमीरपुर। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व युवक ने घर में घुसकर युवती से छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व तेरह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में 19 जुलाई 2021 को पड़ोसी मुलायम पुत्र कल्लू यादव ने घर मे घुसकर युवती से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी थी। पीड़िता ने सारी घटना परिजनों को बताई।
जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुलायम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व तेरह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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