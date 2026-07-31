Hamirpur News: ग्राम प्रधान व दो सचिवों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा

Hamirpur News: ग्राम प्रधान व दो सचिवों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा
Hamirpur News: 0 दो वर्ष तक काम लेने के बाद मानदेय मांगने पर की थी अभद्रता 0 एससी/एसटी कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर जांच के दिये आदेश कुरारा, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्
Hamirpur News: कुरारा, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों को मानदेय न देने व जाति सूचक टिप्पणी के आरोप में न्यायालय ने थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए है।विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी) में वाद दायर कर भौली गांव निवासी रमेश चंद्र पुत्र कालीदीन व राकेश पुत्र रामकुमार ने बताया कि 12 अगस्त 2024 से स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में कूड़ा एकत्र करने के लिए ग्राम प्रधान व एडीओ पंचायत ने नौ हजार रुपए मानदेय पर नियुक्त किया था। इसके बाद लगातार काम करते रहे। तब तत्कालीन सचिव मधु गुप्ता ने 20 फरवरी 26 को रिक्शा जमा कराया था।
इसके बाद मानदेय नहीं दिया गया। जब सचिव मधु गुप्ता, ग्राम प्रधान अनुज यादव व पंचायत सहायक अभिनव सिंह से मानदेय मांगा तो उन्होंने जातिसूचक टिप्पणी कर गांव से भगा देने की धमकी दी। इसकी शिकायत थाना पुलिस व एसपी से की। लेकिनकोई कार्यवाही नहीं हुई।तब न्यायालय में याचिका देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। न्यायालय ने ग्राम प्रधान अनुज यादव, सचिव मधु गुप्ता, तत्कालीन सचिव नसीम अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किए जाने के निर्देश दिया है।
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