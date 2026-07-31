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Hamirpur News: टीसी देने के नाम पर स्कूल में अवैध वसूली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 पीड़ित अभिभावक ने एसडीएम व बीईओ से की शिकायतराठ, संवाददाता। कस्बे के प्राइवेट स्कूलों में टीसी काटने के नाम पर वसूली का कारोबार खुलेआम चल रहा है। एक

Hamirpur News: टीसी देने के नाम पर स्कूल में अवैध वसूली

Hamirpur News: कस्बे के प्राइवेट स्कूलों में टीसी काटने के नाम पर वसूली का कारोबार खुलेआम चल रहा है। एक स्कूल में टीसी लेने पहुंचे अभिभावक से पैसे मांगने पर विवाद हो गया। अभिभावक ने एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। राठ क्षेत्र के बरेल गांव निवासी अरविंद राजपूत ने बताया कि दो पुत्री और एक पुत्र कस्बे के चरखारी रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बताया कि लीविंग सर्टिफिकेट (टीसी) प्राप्त करने के लिए वह 25 दिन से चक्कर काट रहे हैं और टीसी के नाम पर रुपए मांग कर रहे हैं। अरविंद राजपूत ने बताया कि टीसी ले जाने के लिए गुरुवार को स्कूल से फोन आया।

जब उसने अपने दोस्त वासुदेव तिवारी को स्कूल भेजा। वासुदेव अपने दोस्त संजय के साथ स्कूल पहुंचे तो टीसी के लिए 750 रुपये मांगे और कोई रसीद नहीं दी। अभिभावक अरविंद राजपूत ने शुक्रवार को एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया शिकायत मिली है जांच कराई जाएगी।

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