Hamirpur News: चेहल्लुम पर निकला ताजिया जुलूस, गश्त के बाद किया सुपुर्दे खाक

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। जनपद में चेहल्लुम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। बीती देर रात सुभाष बाजार स्थित कदीमी इमाम चौक से निकले जुलूस ने पूरे नगर का भ्रमण किया। बुधवार की दोपहर पुन: जुलूस निकाल और भ्रमण के बाद सभी ताजियों को कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मौदहा में भी जुलूस निकाला गया। मंगलवार की रात में शहर में परंपरागत तरीके से चेहल्लुम पर ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। विभिन्न इमामबाड़ों से आठ ताजिए निकाले गए। भ्रमण के बाद देर रात जुलूस संपन्न हुआ। बुधवार की दोपहर बाद पुन: सुभाष बाजार से जुलूस निकाला, जो खालेपुरा, रहुनियां धर्मशाला, पशु अस्पताल, कजियाना, पुराना यमुना घाट, कालपी चौराहा, ईदगाह होते हुए सिटी फॉरेस्ट स्थित कर्बला पहुंचा, जहां 13 ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जुलूस की अगुवाई मोहर्रम इंतजामियां कमेटी के सदर वली अहमद साबरी कर रहे थे। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे.