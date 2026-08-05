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Hamirpur News: चेहल्लुम पर निकला ताजिया जुलूस, गश्त के बाद किया सुपुर्दे खाक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 मंगलवार की रात और बुधवार की दोपहर में निकाले गए जुलूस 0 नम आंखों से ताजियों को कर्बला में किया गया सुपुर्द-ए-खाक फोटो नंबर 20- शहर में चेहल्लुम के ज

Hamirpur News: चेहल्लुम पर निकला ताजिया जुलूस, गश्त के बाद किया सुपुर्दे खाक

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। जनपद में चेहल्लुम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। बीती देर रात सुभाष बाजार स्थित कदीमी इमाम चौक से निकले जुलूस ने पूरे नगर का भ्रमण किया। बुधवार की दोपहर पुन: जुलूस निकाल और भ्रमण के बाद सभी ताजियों को कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मौदहा में भी जुलूस निकाला गया। मंगलवार की रात में शहर में परंपरागत तरीके से चेहल्लुम पर ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। विभिन्न इमामबाड़ों से आठ ताजिए निकाले गए। भ्रमण के बाद देर रात जुलूस संपन्न हुआ। बुधवार की दोपहर बाद पुन: सुभाष बाजार से जुलूस निकाला, जो खालेपुरा, रहुनियां धर्मशाला, पशु अस्पताल, कजियाना, पुराना यमुना घाट, कालपी चौराहा, ईदगाह होते हुए सिटी फॉरेस्ट स्थित कर्बला पहुंचा, जहां 13 ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जुलूस की अगुवाई मोहर्रम इंतजामियां कमेटी के सदर वली अहमद साबरी कर रहे थे। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

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मौदहा में भी अकीदत के साथ निकाला गया जुलूस

मौदहा। कस्बे के कजियाना गांधीगर, रहमानिया कॉलेज के पीछे स्थित इमाम चौक तथा हुसैनिया इमाम चौक से ताजिए निकले, जो निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला पहुंचे, जहां उन्हें सुपुर्द-ए-आब किया गया। जुलूस के दौरान ढोल-ताशों की मातमी धुन और "या हुसैन" की सदाओं से माहौल गूंजता रहा। विभिन्न स्थानों पर अकीदतमंदों के लिए लंगर एवं शीतल पेय की व्यवस्था की गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम करणवीर सिंह, सीओ राजकुमार पांडेय व कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जुलूस की निगरानी की।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेहल्लुम जुलूस कब निकाला गया?
चेहल्लुम जुलूस मंगलवार की रात में और बुधवार की दोपहर निकाल गया।
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