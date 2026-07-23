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Hamirpur News: मृतक के परिजनों से मिलकर कर न्याय दिलाने का दिया भरोसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर के ग्राम बंडवा में जून में वृद्ध पन्नालाल बाल्मीकि का संदिग्ध शव मिला था, परिवार हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। सपा सांसद प्रतिनिधि माया बाल्मीकि ने पीड़ित परिवार का दौरा किया और मदद का आश्वासन दिया।

Hamirpur News: मृतक के परिजनों से मिलकर कर न्याय दिलाने का दिया भरोसा

Hamirpur News: हमीरपुर। मुस्करा थाना के ग्राम बंडवा गांव में बीते जून माह में वृद्ध का संदिग्धावस्था में शव मिला था। परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर भटक रहे हैं। पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं की है। गुरुवार को सपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य सांसद प्रतिनिधि माया बाल्मीकि पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंची और घटना के बावत जानकारी ली। बता दें कि 25 जून को पन्नालाल बाल्मीकि का शव गांव में ही सड़क पर बरामद हुआ था। परिवार का आरोप है कि पन्नालाल की हत्या की गई है। जिसमें गांव का ही एक परिवार शामिल है।

पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। शुक्रवार को सपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य और सांसद प्रतिनिधि माया बाल्मीकि ने बंडवा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घटना के संबंध में अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मृतक के पुत्र रमेश बाल्मीकि ने बताया कि पिता उसके साथ भोपाल में रहते थे। गांव के ही एक व्यक्ति ने साजिशन पिता को भोपाल से बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। माया बाल्मीकि के साथ ग्राम प्रधान बंडवा प्रताप सिंह, शिवशंकर यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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