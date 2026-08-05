Hamirpur News: भाजपा जिलाध्यक्ष की कार की टक्कर से मासूम सहित तीन घायल

Hamirpur News: हमीरपुर। भाजपा जिलाध्यक्ष की कार की टक्कर लगने से ई-रिक्शा सवार मासूम बच्चा सहित तीन लोग घायल हो गए। मासूम के जबड़े में चोट आई है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बिवांर के महेरा गांव निवासी 26 वर्षीय सोनम पत्नी पवन अपनी जेठानी रचना पत्नी परशुराम के घर कानपुर नगर के थाना सजेती के दहिलर गांव गई हुई थी। वह कई दिनों से वहीं पर बच्चे के साथ रुकी थी। बुधवार को सोनम के दो वर्षीय पुत्र शिवांश को बुखार आ गया। हालत गंभीर होने पर वह अपनी जेठानी रचना के साथ ई-रिक्शे से हमीरपुर जिला अस्पताल आ रही थी।

जैसे ही रिक्शा रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास पहुंचा कि तभी पीछे से आ रही भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद की कार ने ई-रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे रचना, सोनम समेत दो वर्षीया शिवांश घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शिवांश के जबड़े में चोटें आई हैं।इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद ने बताया कि घटना के समय वह गाड़ी में नहीं थीं। चालक ने बताया कि ई-रिक्शा चालक ने अचानक रिक्शा मोड़ दिया था, जिससे कार से टकरा गया। घटना की जानकारी होने पर वह मौके पर पहुंची और सीएमएस से घायलों का बेहतर इलाज करने को कहा। हालत गंभीर होने पर सभी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा कार्यकर्ता उनकी देखरेख में लगे हुए हैं।