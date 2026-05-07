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हमीरपुर में यमुना में नाव पलटी, 6 लोग लापता, 3 को बचाया गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

May 07, 2026 12:54 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के भौली गांव में बुधवार देर शाम यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार 9 लोगों में से 6 के डूबने की आशंका है, जबकि तीन लोगों को बचा लिया गया है।

हमीरपुर में यमुना में नाव पलटी, 6 लोग लापता, 3 को बचाया गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के भौली गांव में बुधवार देर शाम यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार 9 लोगों में से 6 के डूबने की आशंका है, जबकि तीन लोगों को बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार, श्रीपाल की बेटी की शादी में शामिल होने आए रिश्तेदार विदाई के बाद शाम के समय तरबूज, ककड़ी और सब्जी लेने यमुना नदी पार कर रहे थे। वापसी के दौरान नाव चला रहे युवक के मोबाइल पर बात करने से नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव अचानक पलट गई। नाव में सवार सभी लोग नदी में गिर पड़े।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद तीन लोग किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहे। उनमें एक लड़की और एक लड़के सहित घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। वहीं, लापता लोगों के परिजनों के घरों में कोहराम मचा हुआ है।

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इधर घटना की जानकारी मिलते ही कुरारा पुलिस, SDM अभिषेक कुमार, सीओ राजेश कमल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मौके पर NDRF की टीम और गोताखोरों को भी बुलाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

हादसे वाली नाव पर ये लोग थे सवार

  • 9 वर्षीय रानी (पिता बच्चन निषाद)
  • 9 वर्षीय आकांक्षा (पिता रामहेत, निवासी जलाला)
  • 25 वर्षीय ब्रजरानी (पति पप्पू, निवासी मनकी)
  • 5 वर्षीय लव्यांश (पिता विष्णु, मनकी)
  • 5 वर्षीय गोरेलाल (पिता महेश, निवासी घाटमपुर)
  • 11 वर्षीय आदित्य (पिता महेश, निवासी घाटमपुर)
  • विष्णु (पिता रामस्वरूप)
  • रिंकू (पिता राजू)
  • पारुल (पिता बउआ)।

बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुल 9 लोग नाव पर सवार थे। इनमें से तीन लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं अन्य 6 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लापता लोगों की तलाश में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन को दुर्घटना के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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