यूपी में गैंगरेप पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, गांव के ही अधेड़ ने साथी के साथ मिलकर किया था दुष्कर्म

यूपी के हमीरपुर में गैंगरेप की शिकार 30 वर्षीय मंदबुद्धि युवती ने इलाज के दौरान कानपुर के हैलट अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम होने के बाद वहीं अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर, पुलिस ने दो दिन पहले हुई इस घटना में मामला दर्ज कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

ये घटना कुरारा क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक मंदबुद्धी युवती का ससुराल में विवाद होने के बाद वह अपने मायके में रहती थी। युवती की गांव के ही रामबाबू और मुन्नीलाल से जान-पहचान थी। मृतका के पिता ने बताया कि उनसे दोनों लोगों से बेटी की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उनसे दूर रहने की हिदायत थी। लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। कुछ दिन पहले ही पता चला कि बेटी गर्भवती है। ये सुनकर दंग रह गया। 6 सितंबर की दोपहर रामबाबू और उसका दोस्त मुन्नीलाल घर आए और बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गए। जहां उसे गर्भनिरोधक दवा खिलाकर गैंगरेप किया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई।

गंभीर हालत में परिजन युवती को पास के अस्तपाल में ले गए। जहां डॉक्टरों ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन बुधवार को युवती ने दम तोड़ दिया। उधर, इस मामले में एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि गैंगरेप की एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती की मौत के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाई जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। युवती के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद कानपुर में ही अंतिम संस्कार किया गया है।

गर्भ गिराने को पहले देसी फिर खिलाई अंग्रेजी दवाएं युवती के गर्भवती होने के बाद से उसके परिवार में तनाव का माहौल था। मां-बाप दोनों परेशान थे। पिता ने मुख्य आरोपी रामबाबू को उलाहना भी दिया था, लेकिन आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। बाद में आरोपियों ने युवती का गर्भ गिराने को लेकर उसे गांव की दाई से लेकर देसी दवा और फिर अंग्रेजी दवा खिला दी। इस दौरान दोनों ने फिर से दुष्कर्म किया, जिससे युवती की हालत बिगड़ती चली गई।