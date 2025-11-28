हमीरपुर में गैंगरेप और तेजाब हमले की पीड़िता हारी जिंदगी की जंग, लखनऊ में दम तोड़ा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में गैंगरेप और तेजाब हमले की पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने अंतत: लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। कल लखनऊ में हुए बयान के बाद पुलिस ने शुक्रवार को दो और आरोपियों राजेश व लालाराम को गिरफ्तार कर लिया है।

जिंदगी और मौत के बीच एक माह से जंग लड़ रही यूपी के हमीरपुर की गैंगरेप और तेजाब हमले की शिकार 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने अंतत: लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। 28 अक्तूबर की रात नाबालिग घर में सो रही थी। तभी घर में घुसे गांव के एक नाबालिग समेत तीन युवकों ने न सिर्फ उससे सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे तेजाब पिला दिया था। पुलिस ने इस मामले में सात नवंबर को एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे कस्टडी में लिया था। कल लखनऊ में हुए बयान के बाद पुलिस ने शुक्रवार को दो और आरोपियों राजेश व लालाराम को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना जलालपुर के एक गांव में 28 अक्तूबर को हुई गैंगरेप की वारदात का खुलासा सात नवंबर को एफआईआर के बाद हुआ था। इससे पहले किशोरी के परिजन लोकलाज की वजह से इस मामले को दबाए रहे। लेकिन तेजाब की वजह से जब किशोरी की हालत में सुधार नहीं हुआ तब पिता ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। गैंगरेप के बाद किशोरी 12 दिनों तक मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती रही, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। झांसी से किशोरी को एसपीजीआई लखनऊ के लिए रेफर किया गया। 8 नवंबर को पिता उसे लेकर लखनऊ पहुंचे। वहां इलाज में आठ लाख रुपए का खर्चा बताया गया तो वह वापस बेटी को लेकर हमीरपुर आ गए।