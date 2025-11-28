हमीरपुर में गैंगरेप और तेजाब हमले की पीड़िता हारी जिंदगी की जंग, लखनऊ में दम तोड़ा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHamirpur gang rape victim lost her battle for life and died in Lucknow
संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 09:08 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
जिंदगी और मौत के बीच एक माह से जंग लड़ रही यूपी के हमीरपुर की गैंगरेप और तेजाब हमले की शिकार 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने अंतत: लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। 28 अक्तूबर की रात नाबालिग घर में सो रही थी। तभी घर में घुसे गांव के एक नाबालिग समेत तीन युवकों ने न सिर्फ उससे सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे तेजाब पिला दिया था। पुलिस ने इस मामले में सात नवंबर को एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे कस्टडी में लिया था। कल लखनऊ में हुए बयान के बाद पुलिस ने शुक्रवार को दो और आरोपियों राजेश व लालाराम को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना जलालपुर के एक गांव में 28 अक्तूबर को हुई गैंगरेप की वारदात का खुलासा सात नवंबर को एफआईआर के बाद हुआ था। इससे पहले किशोरी के परिजन लोकलाज की वजह से इस मामले को दबाए रहे। लेकिन तेजाब की वजह से जब किशोरी की हालत में सुधार नहीं हुआ तब पिता ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। गैंगरेप के बाद किशोरी 12 दिनों तक मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती रही, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। झांसी से किशोरी को एसपीजीआई लखनऊ के लिए रेफर किया गया। 8 नवंबर को पिता उसे लेकर लखनऊ पहुंचे। वहां इलाज में आठ लाख रुपए का खर्चा बताया गया तो वह वापस बेटी को लेकर हमीरपुर आ गए।

ये भी पढ़ें:बच्चे की मौत लेकर विवादित बयान देने वाली CMO पर योगी सरकार का ऐक्शन, हटाई गईं

9 नवंबर को किशोरी हमीरपुर के अस्पताल से कानपुर हैलट के लिए रेफर कर दी गई। वहां भी करीब दो सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 23 नवंबर को किशोरी को हैलट से फिर से एसपीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस कर्मियों संग पिता उसे लेकर एसपीजीआई पहुंचा, पर यहां से किशोरी को केजीएमयू लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। तीन दिन तक किशोरी केजीएमयू में स्ट्रेचर पर पड़ी रही। इलाज के नाम पर औपचारिकता होती रही। इस दौरान किशोरी को लगातार ब्लीडिंग भी होती रही। इससे उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया। दो दिन पूर्व उसे दो यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। बमुश्किल बेड नसीब हुआ। बीती रात इलाज के दौरान किशोरी की सांसें थम गईं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
