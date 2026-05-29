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हमीरपुर पुल हादसे में मारे गए लोगों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार, सीएम योगी का ऐलान

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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हमीरपुर में पुल ढहने से मारे गए लोगों और घायलों  के लिए सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है।

हमीरपुर पुल हादसे में मारे गए लोगों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार, सीएम योगी का ऐलान

UP News: यूपी के हमीरपुर में आंधी-तूफान के कारण बेतवा नदी पर बन रहा पुल देर रात ढह गया। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मारे गए लोगों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। पुलिस के अनुसार, घटना तड़के करीब तीन बजे लालपुरा थाना क्षेत्र में हुई, जब परसनी और कुरारा कंदौर गांव के बीच निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। बताया जाता है कि यहां दो शिफ्ट में काम होता है। दूसरी शिफ्ट के मजदूर ऊपर काम कर रहे थे और पहली शिफ्ट के नीचे थे। अधिकारियों ने बताया कि पुल निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर स्लैब के ऊपरी हिस्से पर सो रहे थे। इसी दौरान अचानक स्लैब गिर गया।

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उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान लोकेन्द्र (22), कुलदीप निषाद (19), सावंत यादव (28), सभाजीत (30), पुष्पेंद्र चौहान (34) और राजेश पाल (42) के रूप में हुई है। वहीं, अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद पिलर के नीचे फंसकर घायल हो गए।

लालपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार सरोज ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम ने तीनों घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। सरोज ने बताया कि मलबा हटाकर यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई अन्य व्यक्ति दबा तो नहीं है।

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अधिकारियों को राहत-बचाव का निर्देश

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।'' उन्होंने कहा, ''प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया दुख

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हादसे पर दुख जताया है। ब्रजेश पाठक ने एक्स पर लिखा कि जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदय विदारक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

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लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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