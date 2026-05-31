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हमीरपुर पुल हादसा: 60 घंटे बाद 45 मिनट की जांच, ADM की अगुवाई में पड़ताल, PWD के कर्मी रहे गायब

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, हमीरपुर/कानपुर
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हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहने के तीसरे दिन संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में 110 किमी/घंटा से अधिक रफ्तार की आंधी और 15 सेगमेंट बॉक्स गिरने से एक पिलर पर 2250 टन भार पड़ने की बात सामने आई है। तकनीकी टीम अब निर्माण सामग्री की जांच करेगी।

हमीरपुर पुल हादसा: 60 घंटे बाद 45 मिनट की जांच, ADM की अगुवाई में पड़ताल, PWD के कर्मी रहे गायब

हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहने के तीसरे दिन रविवार को कानपुर और हमीरपुर प्रशासन की संयुक्त टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की। एडीएम (नमामि गंगे) के नेतृत्व में पहुंची टीम करीब 45 मिनट तक मौके पर रही। इस दौरान अधिकारियों ने ध्वस्त पिलर और गिरे हुए हिस्सों का निरीक्षण किया तथा तस्वीरें भी लीं। एडीएम ने बताया कि एक जून को उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की तकनीकी टीम स्थल का विस्तृत निरीक्षण करेगी और निर्माण सामग्री के नमूने लेकर उनकी जांच कराएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। हालांकि निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था।

तूफान में गिरे 15 सेगमेंट बॉक्स

हादसे के करीब 60 घंटे बाद रविवार को कानपुर और हमीरपुर प्रशासन की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक आकलन में माना गया है कि हादसे के समय क्षेत्र में 110 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार की आंधी चली होगी। जांच अधिकारियों के अनुसार इससे कम गति की हवा में 150 टन वजनी सेगमेंट बॉक्स का गिरना संभव नहीं माना जा रहा है। जांच में सामने आया कि पुल के 21 सेगमेंट बॉक्स में से 15 नीचे गिर गए। प्रत्येक बॉक्स का वजन करीब 150 टन था। इस प्रकार लगभग 2250 टन का भार अचानक एक ही पियर (खंभे) पर आ गया, जिससे वह कई हिस्सों में टूट गया और निर्माणाधीन स्पैन भरभराकर नीचे गिर पड़ा। रविवार को निरीक्षण करने पहुंची टीम में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक बी.के. सेन और हमीरपुर के एडीएम (नमामि गंगे) सुरेश कुमार शामिल रहे। टीम ने ढहे हुए सेगमेंट, पियर की स्थिति तथा निर्माण प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया।

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एक जून को पहुंचेगी मुख्यालय की तकनीकी टीम

हादसे की विस्तृत जांच के लिए सेतु निगम मुख्यालय स्तर पर गठित तीन सदस्यीय तकनीकी समिति एक जून को हमीरपुर पहुंचेगी। समिति की अध्यक्षता सेतु निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक मिथिलेश कुमार करेंगे। टीम में सेतु निगम डिजाइन विंग के मुख्य परियोजना प्रबंधक फरहान बासित और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर प्रेम सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के तकनीकी कारणों और निर्माण गुणवत्ता की विस्तृत जांच करेगी।

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आईआईटी से स्वीकृत थी पुल की डिजाइन

सेतु निगम अधिकारियों के अनुसार पुल की डिजाइन आईआईटी से स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रारंभिक जांच में अब तक डिजाइन, गुणवत्ता या सुरक्षा मानकों में किसी गंभीर खामी की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे वाले हिस्से में गर्डर के सभी सेगमेंट बॉक्स खुले थे और उन्हें प्री-स्ट्रेसिंग केबल से कसा जाना बाकी था। शनिवार को केबल स्ट्रेसिंग का कार्य होना था, लेकिन उससे पहले आए तेज तूफान से संरचना असंतुलित होकर ढह गई।

जांच समिति से हटाए गए कानपुर के सीपीएम

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह ने जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कानपुर जोन के मुख्य परियोजना प्रबंधक बीके सेन को मुख्यालय की जांच समिति से हटा दिया है। अब वह केवल तथ्यों और दस्तावेजों के समन्वय में सहयोग करेंगे, लेकिन जांच के अंतिम निर्णय का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह पीडब्ल्यूडी लखनऊ के चीफ इंजीनियर प्रेम सिंह को जांच समिति में शामिल किया गया है। हमीरपुर परियोजना कानपुर जोनल कार्यालय के अधीन होने के कारण यह बदलाव किया गया।

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तीन सदस्यीय टीम का एक सदस्य अवकाश पर

हादसे के तीसरे दिन रविवार को गठित तीन सदस्यीय जांच टीम में से दो सदस्य मौके पर पहुंचे। जांच टीम की अगुवाई एडीएम (नमामि गंगे) सुरेश कुमार कर रहे थे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक फोटोग्राफ भी लिए। टीम में शामिल लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता (हमीरपुर/बांदा वृत्त) मौके पर नहीं पहुंचे। इस संबंध में सुरेश कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारी पहले से स्वीकृत अवकाश पर हैं और हादसे से पहले ही उन्होंने छुट्टी ले रखी थी।

थर्ड पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट भी खंगाली जाएगी

निर्माणाधीन मोराकांदर-परसनी पुल की गुणवत्ता की निगरानी समय-समय पर थर्ड पार्टी एजेंसी से कराई जाती रही है। यह एजेंसी कार्यदायी संस्था द्वारा नियुक्त की गई थी। मुख्य परियोजना प्रबंधक (कानपुर अंचल) बीके सेन ने बताया कि पुल का ढहना गंभीर मामला है और इसकी गुणवत्ता की जांच तकनीकी समिति द्वारा की जाएगी। साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट भी एकत्र की जा रही है, ताकि सभी तथ्यों का मिलान किया जा सके। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति और निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने की समयसीमा स्पष्ट हो सकेगी।

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