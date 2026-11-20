यूपी में छेड़खानी से तंग महिला क्लर्क ने ऑफिस में घुसकर एक्सईएन को जड़े कई थप्पड़; VIDEO वायरल
यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग महिला क्लर्क ने ऑफिस में घुसकर एक्सईएन को कई थप्पड़ जड़े। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता ने मामले की लिखित तहरीर कोतवाली पुलिस को सौंप दी है।
हमीरपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के विद्युत विभाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी से आक्रोशित एक महिला क्लर्क ने अधिशासी अभियंता (एक्सईएन-मीटर) की उनके ही कार्यालय में घुसकर जमकर पिटाई कर दी। अचानक हुई इस घटना से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने मामले की लिखित तहरीर कोतवाली पुलिस को सौंप दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विभागीय कर्मचारी भी महिला के साथ लामबंद हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें 33 सेकंड के वीडियो में महिला कर्मी एक्सईएन के गाल में एक के बाद एक पांच तमाचे जड़ते हुए चली जाती है। हालांकि वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।
जीवन रेखा बहुत लंबी है, किसी का साथ मिलेगा, चाय पर बुलाना घर
पीड़िता का कहना है कि एक्सईएन मीटर उसे काफी समय से परेशान कर रहे हैं। अक्सर घूरते रहते हैं। घर पर बुलाने का दबाव बनाते हैं। शुक्रवार को एक्सईएन ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और हाथ पकड़कर खींचा। हाथ देखने लगे और बोले कि जीवन रेखा बहुत लंबी है, किसी का साथ मिलेगा। किसी दिन घर पर चाय पर बुलाओ। उसने कहा कि यहीं पर चाय पी लें तो बोले नहीं, घर पर बुलाओ। यह बात उन्होंने दो-तीन बार रिपीट की। इस घटना से वह डरी सहमी हुई है। बता दें कि महिला क्लर्क को मृतकाश्रित में पति की जगह विभाग में नौकरी मिली है। एक साल से वह यहां कार्यरत है।
दफ्तर में बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़
एक्सईएन (मीटर) की इस बदतमीजी के बारे में महिला कर्मी ने अपने अन्य साथियों को जानकारी दी। जिससे वह भी आक्रोशित हो गए। विभागीय कर्मचारी महिला कर्मी को लेकर एक्सईएन के चैंबर में पहुंच गए और उन्हें इस बदतमीजी करने पर बकने-झकने लगे। इसी दरम्यान महिला कर्मी कर्मचारियों के सामने ही एक्सईएन पर ताबड़तोड़ झापड़ों की बारिश कर दी।
कर्मचारी लामबंद, पीड़िता संग पहुंचे कोतवाली
महिला कर्मी के साथ एक्सईएन की अभद्रता से विभागीय कर्मियों में भी रोष व्याप्त है। विभाग के कर्मचारी लामबंद होकर पीड़ित महिला कर्मी के साथ कोतवाली पहुंच गए। महिला ने आरोपी एक्सईएन के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें