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हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे...सांसद चंद्रशेखर ने यूपी के अफसरों को दी खुली चुनौती, सरकार पर भी बरसे

Mar 29, 2026 07:36 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर
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लखीमपुर खीरी पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद यूपी सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही यूपी के अफसरों को भी खुली चुनौती देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे...सांसद चंद्रशेखर ने यूपी के अफसरों को दी खुली चुनौती, सरकार पर भी बरसे

Lakhimpur Kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में दलितों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है। इस वर्ग के मंत्रियों और विधायकों की जब सुनवाई नहीं होती तो आम लोग भला क्या उम्मीद कर सकते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चंद्रशेखर ने यूपी के अफसरों को भी खुली चुनौती दे डाली।

सांसद चंद्रशेखर रविवार को शहर के विलोबी मैदान में सम्राट अशोक की जयंती पर ‘बहुजन भाईचारा संकल्प रैली’ को संबोधित कर रहे थे। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि दलितों, पिछड़ों, कमजोरों को हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार दिलाए, उनको छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से युवा जुड़ रहे हैं और यही युवा 2027 में बदलाव की राह दिखाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि दलितों, पिछड़ों, कमजोरों को इस सरकार की नीयत समझ जानी चाहिए। ये लोग वोट आपका लेते हैं और सरकार अपने लोगों की बनाते हैं। यही वजह है कि पिछड़ों-दलितों का इस सरकार में कोई सम्मान नहीं है।उन्होंने लखीमपुर में विधायक के साथ हुई मारपीट की घटना का जिक्र भी मंच से किया और कहा कि जिस समाज के 40 से ज्यादा विधायक और दस सांसद हैं, जब उनको न्याय नहीं मिला तो आप लोगों को कैसे मिल सकेगा?

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कानून व्यवस्था में हो रहा भेदभाव

उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था में भेदभाव किया जा रहा है और कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अफसरों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मौजूदा हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता की ताकत और समर्थन से स्थिति जरूर बदलेगी और सम्मान भी मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ ने किया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए 20 से अधिक लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चंद्रशेखर आजाद ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

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सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

मंत्री असीम अरुण को अफसरों द्वारा इंतजार कराने के मामले में सांसद चंद्रशेखर ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कन्नौज में राज्यमंत्री असीम अरुण के साथ हुआ व्यवहार केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में गहराई से बैठी जातिगत मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि एक ऐसा व्यक्ति, जो खुद आईपीएस जैसा अनुशासित करियर छोड़कर राजनीति में आया और जिसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, उसे इस तरह उपेक्षित करना क्या दर्शाता है? उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री को किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के आने के इंतजार में बैठाए रखना और अंत में उन्हें अपमानित होकर लौटना, संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाना है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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