हमारी डबल तैयारी हो रही...806 विधानसभा; 27 में सपा-कांग्रेस के साथ पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में सपा की सरकार आएगी और कहा कि तब व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। सपा-कांग्रेस के साथ पर एक सवाल आया तो सपा मुखिया ने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया।

Akhilesh Yadav News : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अगले साल यानी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सपा के साथ को लेकर पूछे गए एक सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। आगरा के एक होटल में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में अखिलेश यादव से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कोई पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही और समाजवादी पार्टी भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं? अखिलेश यादव ने कहा कि यह डबल तैयारी हो रही है, 806 विधानसभा...। सपा और कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भाजपा को हराना है।

आगरा में पिता की राह पर चलते दिखे अखिलेश सपा मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को आगरा पहुंचे थे। यहां वह अपने पिता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की राह पर चलते दिखे। कार्यक्रम से एक दिन पहले आकर वे अपनों के करीब गए। उन लोगों का दुख बांटा और खुशियों में शरीक भी हुए। दोपहर दो से रात आठ बजे तक अखिलेश पांच करीबियों के घरों पर गए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह हों या मौजूदा मुखिया अखिलेश यादव। आगरा से गहरा रिश्ता रहा है। शनिवार को अखिलेश लंबे अंतराल के बाद दो दिन के प्रवास पर आए तो शहर के कई छोर पर अपनों के बीच गए। इसके राजनैतिक मायने भी हैं। जानकारों के मुताबिक अब जब 2027 का रण सामने है। पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। अखिलेश अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते। वह पुरानों को एकजुट करने और नयों को जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। आगरा में कई स्थानों पर ‘सत्ताईस के सत्ताधीश’ सुस्वागतम वाले होर्डिंग्स, बैनर भी जोश बढ़ा रहे थे।