हमारी डबल तैयारी हो रही...806 विधानसभा; 27 में सपा-कांग्रेस के साथ पर बोले अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में सपा की सरकार आएगी और कहा कि तब व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। सपा-कांग्रेस के साथ पर एक सवाल आया तो सपा मुखिया ने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया।
Akhilesh Yadav News : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अगले साल यानी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सपा के साथ को लेकर पूछे गए एक सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। आगरा के एक होटल में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में अखिलेश यादव से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कोई पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही और समाजवादी पार्टी भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं? अखिलेश यादव ने कहा कि यह डबल तैयारी हो रही है, 806 विधानसभा...। सपा और कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भाजपा को हराना है।
‘छोटा कारोबार, कारोबारी क्यों हो रहा बर्बाद’ विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम को अखिलेश यादव ने मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में सपा की सरकार आएगी और कहा कि तब व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। सवाल-जवाब के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो हम व्यापारियों के लिए इस तरह की योजनाएं लाएंगे की उन्हें व्यापार करने में आसानी हो। उनकी सरकार में व्यापारियों की सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी।
आगरा में पिता की राह पर चलते दिखे अखिलेश
सपा मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को आगरा पहुंचे थे। यहां वह अपने पिता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की राह पर चलते दिखे। कार्यक्रम से एक दिन पहले आकर वे अपनों के करीब गए। उन लोगों का दुख बांटा और खुशियों में शरीक भी हुए। दोपहर दो से रात आठ बजे तक अखिलेश पांच करीबियों के घरों पर गए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह हों या मौजूदा मुखिया अखिलेश यादव। आगरा से गहरा रिश्ता रहा है। शनिवार को अखिलेश लंबे अंतराल के बाद दो दिन के प्रवास पर आए तो शहर के कई छोर पर अपनों के बीच गए। इसके राजनैतिक मायने भी हैं। जानकारों के मुताबिक अब जब 2027 का रण सामने है। पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। अखिलेश अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते। वह पुरानों को एकजुट करने और नयों को जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। आगरा में कई स्थानों पर ‘सत्ताईस के सत्ताधीश’ सुस्वागतम वाले होर्डिंग्स, बैनर भी जोश बढ़ा रहे थे।
सांसद सुमन के परिवार को सांत्वना
अखिलेश यादव आगरा पहुंचने के बाद सबसे पहले करीब दो बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने सांसद सुमन के नाती की असमय मौत पर दुख जताया। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देकर परिवार को सांत्वना दी। यहां सपा सुप्रीमो करीब आधा घंटा तक रुके। पूर्व मुख्य सचिव और वरिष्ठ सपा नेता आलोक रंजन, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, पूर्व विधायक रणजीत सुमन, सलोनी ग्रुप के सीईओ दिनेश राठौर भी सांसद आवास पर थे। दोपहर करीब 2:30 बजे अखिलेश, विख्यात होम्योपैथ पद्मश्री डा. आरएस पारीक के आवास पर पहुंचे। उन्होंने डा. पारीक का आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। सबसे ज्यादा सपा के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह के बारे में बातें हुईं। डा. पारीक उन्हें नेताजी के साथ के अपने संस्मरण सुनाते रहे। इस चर्चा में डा.आलोक पारीक, डा.आदित्य पारीक, डा. निकिता पारीक भी शामिल हुए। यहां अखिलेश ने नाश्ता किया। वह करीब 4:15 बजे तक डा.पारीक के निवास पर रहे। इसके बाद वे विकास महाजन के आवास, लायर्स कालोनी, रिजवान रईसुद्दीन के आवास, धौलपुर हाउस एमजी रोड और दिव्य कृष्ण गुरु के आवास, ट्रांस यमुना कालोनी और सबसे अंत में बरौली अहीर निवासी चरण सिंह पहलवान के आवास पर भी गए। आखिर में वह रात्रि विश्राम के लिए होटल मुगल शेरेटन चले गए।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें