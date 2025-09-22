hamara thakur balram jaisa ho slogans raised in support of the criminal killed in a police encounter हमारा ठाकुर बलराम जैसा हो; पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के समर्थन में लगे नारे, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहरMon, 22 Sep 2025 04:27 PM
यूपी की गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर के समर्थन में नारे लगे। उसका शव जब बुलंदशहर स्थित जहांगीरबाद पहुंचा तो लोगों ने नारेबाजी की। युवाओं ने कार की खिड़कियों पर लटककर नारे लगाए। यहां तक कि भीड़ ने पुलिस प्रशासन के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार को बुलंदशहर के जहांगीराबाद के मोहल्ला रोगन ग्राम के रहने वाले बलराम ठाकुर को गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। रविवार की रात करीब साढ़े 10 बजे उसका शव पोस्टमार्टम के बाद जहांगीराबाद पहुंचा। शव पहुंचने के दौरान वहां भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी। इस दौरान भीड़ ने बलराम ठाकुर जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद की नारेबाजी की। बलराम ठाकुर का शव लेकर पहुंची एंबुलेंस के पीछे कुछ गाड़ियों की खिड़की में लटके युवाओं ने जमकर हुड़दंग किया और नारेबाजी की। बलराम ठाकुर के घर पर भी देर रात तक भारी भीड़ मौजूद रही।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में पशु तस्कर का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने 25 हजार के इनामी को दबोचा

भीड़ देख पुलिस ने सोमवार सुबह करीब 4 बजे ही उसका शव अंतिम संस्कार के लिए अनूपशहर गंगा घाट के लिए भेज दिया। अनूपशहर के मस्तराम घाट के साढ़े 8 बजे पर बलराम ठाकुर का अंतिम संस्कार हुआ। इस संबंध में जहांगीराबाद पुलिस ने अनभिज्ञता जताई। इस मामले प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार का कहना है कि नारेबाजी और वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है। बलराम ठाकुर का अंतिम संस्कार हो गया है।

बलराम जैसा ठाकुर होने के लगे नारे

सोशरल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ सुना जा सकता है, "हमारा ठाकुर कैसा हो, बलराम ठाकुर जैसा हो।" हालांकि पुलिस ने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। जिससे मामला तुल पकड़ने के अंदेशा है।

