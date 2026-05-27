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हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते...बेवफाई से आहत युवक ने उठाया खौफनाक कदम, फांसी लगाकर दे दी जान

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी ने प्रेमिका का नाम लेकर एक वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद फांसी लगाकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली।

हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते...बेवफाई से आहत युवक ने उठाया खौफनाक कदम, फांसी लगाकर दे दी जान

Lakhimpur Kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी ने प्रेमिका का नाम लेकर एक वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद फांसी लगाकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। 22 साल के युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मचा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

चर्चा है कि सिंगाही कस्बे के गुड़ मंडी वार्ड के निवासी इरफान (22) किसी महिला से मोहब्बत करता था, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं कर रही थी। इस बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़े भी हुए हैं। बेवफाई के चलते इरफान कई दिनों से आहत था। मंगलवार की रात इरफान अपने घर में था। आत्महत्या का कदम उठाने से ठीक पहले इरफान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में उसने अपनी प्रेमिका का नाम लेते हुए कहा, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस इमोशनल वीडियो को पोस्ट करने के तुरंत बाद ही युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

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घर में मची चीख-पुकार

बुधवार सुबह जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इंस्टाग्राम वीडियो की जांच कर रही है और मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी है। एसओ दिलीप चौबे ने बताया कि युवक ने थारू समुदाय की एक महिला का नाम वीडियो में लिया है। यह वीडियो उसने कब बनाया, इसकी जांच की जा रही है।

पत्नी से विवाद के बाद गांव के बाहर फांसी पर झूला पति

वहीं दूसरी ओर हमीरपुर जिले में भी एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मौदहा कोतवाली के मकरांव गांव में पत्नी से हुए विवाद के बाद पति ने घर से बाहर खेतों में फांसी लगाकर जान दे दी। सवेरे खेतों की तरफ निकले ग्रामीणों ने जब उसे फंदे से लटका देखा तो परिजनों को सूचना दी। मकरांव गांव निवासी 35 वर्षीय परशुराम दो बच्चों का पिता है। मंगलवार की शाम पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक परशुराम का साला भी रात में घर आया था। विवाद के बाद देर रात परशुराम परिजनों की नजरें बचाकर घर से बाहर निकला और खेतों में लगे बबूल के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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