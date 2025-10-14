हम तो दुआ कर सकते हैं, शिलान्यास में सपा सांसद नदवी ने नारियल फोड़ने से किया इनकार

संक्षेप: यूपी के रामपुर में विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण को पहुंचे सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी ने नारियल फोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करेंगे।मंगलवार को जिला प्रशासन की।

विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण को पहुंचे सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी ने नारियल फोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करेंगे।मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से बनमपुरी स्थित शहीद-ए-आजम स्पोट्र्स स्टेडियम में खेल से जुड़े विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसमें सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था।

दोनों नेतागण पहुंचे भी। इस दौरान सांसद ने जब शिलापट का अनावरण किया तो जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने नारियल मंगवाया। जिस पर हंसते हुए सांसद ने कहा कि नारियल रहने दीजिए, हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करेंगे। इसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और ईओ दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने एक-एक नारियल फोड़ा। कुछ ही देर में सांसद का नारियल फोड़ने से इनकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।