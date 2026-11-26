हम मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे... सपा के घोषणापत्र से पहले आजम खान का बड़ा बयान
समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले आजम खान ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत तेज है। गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। खींचतान जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी अपना घोषणापत्र जारी कर दी। इस दौरान आजम खान ने अपने बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत मुश्किल समय से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त जान साबित हुए हैं। हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे।
आजम खान ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ करके ही मरेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, फिर भी मजबूत बने रहे। उन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त जान साबित हुए हैं। हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे।
रास्ते तय होते हैं मंजिल नहीं
आजम खान ने आगे कहा कि रास्ते तो तय होते हैं, लेकिन मंजिल तय नहीं होती। लोग घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन हम उन कुछ बेवकूफ लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिवार में अपने जीवन के 50 साल बिताए हैं।
अपनी जेल की यातनाओं का जिक्र करते हुए आजम खान ने भावुक होते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ, वह अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मुझे एक बेगुनाह बेटे के साथ जेल में डाल दिया गया। हम दर्द का बहता हुआ समंदर हैं। हम वोट काटने वाले नहीं हैं, हम वोट जोड़ने वाले हैं।
अखिलेश भी 6 महीने के लिए जेल आ जाते
उन्होंने आगे कहा कि जेल में रहते हुए कई बार उनका मन करता था कि अखिलेश यादव भी छह महीने के लिए जेल आ जाएं। तभी उन्हें असली मायने में पता चलेगा कि जेल में दिन कैसे कटते हैं और रातें कैसे बीतती हैं। आजम खान ने कहा कि बिना जेल की सजा झेले कोई भी इंसान उस दर्द को नहीं समझ सकता।
रामपुर की एक पुरानी कहानी सुनाते हुए आजम खान ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ दूसरों का खेल बिगाड़ना होता है। वे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। उनकी बात साफ तौर पर कांग्रेस की ओर इशारा कर रही थी।
कांग्रेस पर भी बोला हमला
इस दौरान रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कद को जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ा लिया है। उनका असली मकसद सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार न बनने दी जाए। आजम खान ने साफ कहा कि कांग्रेस का खेल सिर्फ बिगाड़ना है।
उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) का जो प्रणपत्र (घोषणापत्र) है, उसमें जो बातें लिखी नहीं हैं, वे भी सरकार बनने के बाद जरूर पूरी की जाएंगी। आजम खान का इशारा था कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल सिर्फ कागज पर लिखी बातों तक सीमित नहीं रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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