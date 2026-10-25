हम तो 25 से ज्यादा नहीं देते...कांग्रेस के 200 सीटों पर हक है हमारा वाले पोस्टर पर बोले बृजभूषण
कांग्रेस के 200 सीटों पर हमारा हक वाले पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पोस्टर को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा है। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा, हम होते तो 25 से ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं देते।
Brijbhushan Sharan Singh: विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सपा-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर अंदर खाने में चल रही लड़ाई अब पोस्टरों के जरिए निकलकर बाहर आने लगी है। इस लड़ाई में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस को सीट दिए जाने को लेकर जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो रहा है। यदि वे होते तो कांग्रेस को 25 सीटों से अधिक नहीं देते, हालांकि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। सीटों का बंटवारा सपा और कांग्रेस खुद ही करेंगे।
इटावा में क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के दशहरा मिलन समारोह में रविवार को पहुंचे बृजभूषण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात पहले कर लेनी चाहिए थी। यह मुलाकात कई महीनों बाद हुई है। कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है इससे फारूक का पाकिस्तान के प्रति प्रेम सामने आ गया है। पूर्व सांसद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बताते हुए कहा कि भारत सरकार उसे देश से बाहर नहीं मानती और आज नहीं तो कल पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान में भारत से लड़ने की ताकत नहीं है।
ओवैसी और चंद्रशेखर पर क्या बोले बृजभूषण
2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बृजभूषण ने कहा कि प्रदेश भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। चुनाव में मजा आएगा, हालांकि उन्होंने किसी दल की जीत या हार को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की। एआईएआईएम नेता ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा या नहीं और इससे किसका नुकसान होगा इस पर वे कुछ नहीं कह सकते लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा।
लखनऊ में कांग्रेस का लगा था पोस्टर
सपा-कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। लखनऊ में कांग्रेस का एक होर्डिंग लगाई गई है। जिसमें '200 सीट हक है हमारा, यूपी को है राहुल गांधी पर भरोसा।' लिखा था। इस होर्डिंग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें भी हैं।
अखिलेश ने भाजपा पर 'नकली पोस्टर' लगाने का आरोप लगाया
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा पर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में मतभेद उत्पन्न करने के प्रयासों के तहत 'नकली पोस्टर' लगवाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नगर निकाय के अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, भाजपा गठबंधन से परेशान है और इसी वजह से इस तरह के पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये पोस्टर बिना आधिकारिक अनुमति और निर्धारित शुल्क जमा किए लगाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।