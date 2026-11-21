कानपुर के हैलट अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सड़क हादसे में हाथ टूटने के बावजूद डॉक्टरों ने बिना एक्सरे और बिना ही पट्टी के साथ गत्ता बांधकर मरीज को घर भेज दिया। मरीज रातभर दर्द से तड़पता रहा।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर स्थित हैलट अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के नाम पर एक मरीज के साथ ऐसा मजाक हुआ कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। सड़क हादसे में हाथ टूटने के बावजूद डॉक्टरों ने न तो एक्सरे कराया और न प्लास्टर चढ़ाया। दर्द से कराहते मरीज के टूटे हाथ पर प्लास्टर की जगह पट्टी के सहारे गत्ते का एक बड़ा टुकड़ा बांधकर छुट्टी दे दी। यह कहकर घर भेज दिया कि हाथ नहीं टूटा है, सिर्फ सूजन और दर्द है। रातभर दर्द से तड़पने के बाद मरीज दूसरे अस्पताल पहुंचा तो जांच में हाथ की दो जगह हड्डी टूटने का पता चला।

शास्त्री नगर निवासी 42 साल के धर्मबाबू गुप्ता सब्जी बेचते हैं। गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में उनका बायां हाथ चोटिल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस सरकारी एंबुलेंस से उन्हें हैलट की इमरजेंसी लेकर गई। धर्मबाबू का आरोप है कि वहां मौजूद आर्थोपेडिक डॉक्टरों ने उनकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लिया। वह लगातार दर्द से कराहते रहे, लेकिन किसी ने एक्सरे कराने की जरूरत नहीं समझी। बिना जांच किए कह दिया कि हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ सूजन और दर्द है।

दवा देकर घर जाने को कहा धर्मबाबू का आरोप है कि डॉक्टरों ने टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाने के बजाय पट्टी के साथ गत्ते का बड़ा टुकड़ा बांध दिया। दर्द की दवा देकर यह कहते हुए घर भेज दिया कि इलाज हो गया है। धर्मबाबू को लगा कि शायद चोट मामूली है, लेकिन घर पहुंचने के बाद दर्द बढ़ता गया। पूरी रात वह दर्द से तड़पते रहे। शुक्रवार को उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना सिंह को आपबीती बताई। मुन्ना सिंह उन्हें नारायणा अस्पताल ले गए। वहां जांच और एक्सरे में बाएं हाथ की दो जगह हड्डी टूटी होने की पुष्टि हुई।