इलाज के नाम पर मजाक! अस्पताल ने टूटे हाथ पर प्लास्टर की जगह बांधा गत्ता, दर्द से कराहता रहा मरीज
कानपुर के हैलट अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सड़क हादसे में हाथ टूटने के बावजूद डॉक्टरों ने बिना एक्सरे और बिना ही पट्टी के साथ गत्ता बांधकर मरीज को घर भेज दिया। मरीज रातभर दर्द से तड़पता रहा।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर स्थित हैलट अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के नाम पर एक मरीज के साथ ऐसा मजाक हुआ कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। सड़क हादसे में हाथ टूटने के बावजूद डॉक्टरों ने न तो एक्सरे कराया और न प्लास्टर चढ़ाया। दर्द से कराहते मरीज के टूटे हाथ पर प्लास्टर की जगह पट्टी के सहारे गत्ते का एक बड़ा टुकड़ा बांधकर छुट्टी दे दी। यह कहकर घर भेज दिया कि हाथ नहीं टूटा है, सिर्फ सूजन और दर्द है। रातभर दर्द से तड़पने के बाद मरीज दूसरे अस्पताल पहुंचा तो जांच में हाथ की दो जगह हड्डी टूटने का पता चला।
शास्त्री नगर निवासी 42 साल के धर्मबाबू गुप्ता सब्जी बेचते हैं। गुरुवार दोपहर सड़क हादसे में उनका बायां हाथ चोटिल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस सरकारी एंबुलेंस से उन्हें हैलट की इमरजेंसी लेकर गई। धर्मबाबू का आरोप है कि वहां मौजूद आर्थोपेडिक डॉक्टरों ने उनकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लिया। वह लगातार दर्द से कराहते रहे, लेकिन किसी ने एक्सरे कराने की जरूरत नहीं समझी। बिना जांच किए कह दिया कि हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ सूजन और दर्द है।
दवा देकर घर जाने को कहा
धर्मबाबू का आरोप है कि डॉक्टरों ने टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाने के बजाय पट्टी के साथ गत्ते का बड़ा टुकड़ा बांध दिया। दर्द की दवा देकर यह कहते हुए घर भेज दिया कि इलाज हो गया है। धर्मबाबू को लगा कि शायद चोट मामूली है, लेकिन घर पहुंचने के बाद दर्द बढ़ता गया। पूरी रात वह दर्द से तड़पते रहे। शुक्रवार को उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना सिंह को आपबीती बताई। मुन्ना सिंह उन्हें नारायणा अस्पताल ले गए। वहां जांच और एक्सरे में बाएं हाथ की दो जगह हड्डी टूटी होने की पुष्टि हुई।
शराब पीये था मरीज, एक्सरे कराने भेजा तो वापस नहीं लौटा
प्लास्टर की जगह हाथ में गत्ता बांधने के मामले में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के आर्थो विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। गुरुवार दोपहर आया मरीज और उसके साथ वाला शराब पीये थे। बावजूद टूटे हाथ का इलाज किया गया। हड्डी टूटी होने के कारण कुछ समय के लिए गत्ता पट्टी से बांधा गया, ताकि एक्सरे सही से किया जा सके। मरीज को एक्सरे कराने को इमरजेंसी में भेजा गया तो वह गुस्सा हो गया। इसके बाद एक्सरे कराने गया लेकिन वापस नहीं आया। फिलहाल उसके आरोपों की जांच कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें