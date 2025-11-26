यूपी में एसआईआर के कारण आठ तक की अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं टलीं, अब इस तारीख से होंगे एग्जाम
यूपी में शिक्षकों के एसआईआर में व्यस्त होने के कारण परिषदीय स्कूलों की कक्षा एक से 8 तक की 28 नवम्बर से शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा टाल दी गई है। अब यह परीक्षा 10 दिसम्बर से शुरू होकर 15 दिसम्बर तक होगी। हालांकि शिक्षक संगठनों ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा के तिथि परिवर्तन को राहत देने वाली खबर बताया है। संगठनों का कहना है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा को टालकर विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है क्योंकि अधिकांश शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की ड्यूटी एसआईआर के कार्य में लगी हुई है। ऐसे में विभाग का निर्णय शिक्षक हित में, सराहनीय कदम है।
एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) के कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगे होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों में 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक प्रस्तावित अर्द्ध वार्षिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। साथ ही परीक्षा की अगली तिथि 10 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक घोषित करते हुए कक्षा 1 से 8 तक की विषयवार समय सारणी भी जारी कर दी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने 26 नवम्बर को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम निर्देश भी जारी कर दी है। इसके तहत दो पाली में होने वाली यह अर्द्ध वार्षिक परीक्षा की पहली पाली सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।
नई समय सारणी भी जारी की गई
जारी की गई संशोधित समय सारणी के अनुसार 10 दिसम्बर को कक्षा एक से 5 तक की मौखिक परीक्षा होगी जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का इस दिन पहली पाली में बेसिक क्राफ्ट अथवा कला, कृषि या गृह शिल्प की परीक्षा होगी जबकि कक्षा एक को छोड़कर बाकि सभी कक्षाओं की विषयवार लिखित परीक्षाएं दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। 14 दिसम्बर को रविवार का अवकाश होने के कारण उस दिन कोई परीक्षा नहीं होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में भेजे गए निर्देश में कहा है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) द्वारा तैयार कर स्थानीय बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।