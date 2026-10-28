आठ दिन से फरार बंदी सचिन ठाकुर का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर पुलिस ने किया लंगड़ा
आठ दिन पहले पेशी पर आया बंदी फरार हो गई। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार को पुलिस और बंदी के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाब कार्रवाई में पुलिस ने बंदी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के बरेली में पेशी के दौरान फरार होने वाले बंदी सचिन सिंह ठाकुर को पुलिस ने आठवें दिन हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया। बदमाश सचिन ने पुलिस पर फायर किया। सिपाही रवाब मियां के हाथ में गोली लगी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली सचिन के पैर में लगी। सचिन को गिरते ही पुलिस ने दबोच लिया। सर्विलांश टीम, कोतवाली, एसओजी और सुभाषनगर थाना पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में शातिर सचिन ठाकुर को गिरफ्तार किया है। सिपाही और बदमाश सचिन को जिला अस्पताल में उपचार को भर्ती कराया गया है।
सुभाषनगर थाना क्षेत्र के बंदी सचिन ठाकुर सिंह को 21 अक्टूबर को न्यायालय में पेशी पर जेल से लाया गया,तभी सचिन मौका पाकर फरार हो गया था। पेशी पर सचिन को लाने वाले आठ पुलिस कर्मियों ने घटना को छुपाए रखा। आठों पुलिस कर्मियों की लापरवाही मानते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने सस्पेंड कर दिया। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। आठ दिनों से फरार बंदी सचिन की तलाश में टीमें लगी थीं। बुधवार की सुबह पौने चार बजे सुभाषनगर की नार्थ रेलवे कालोनी के पास रेल लाइन के किनारे सचिन ठाकुर के होने की सूचना मिली। पुलिस उसकी तलाश में लग गई।
मुठभेड़ के दौरान सिपाही भी हुआ घायल
जब घेराबंदी की गई तो सचिन ठाकुर ने पुलिस पर तमंचा से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। गोली सिपाही रवाब मियां के हाथ में छूते हुए निकल गई। सिपाही के हाथ से खून बहने लगा। पुलिस ने भी बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें सचिन के सीधे पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। जिससे सचिन वहीं गिर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन पर 25 हजार का ईनाम एसएसपी ने घोषित किया था। उस पर विभिन्न अपराधों के आठ संगीन मुकदमें पंजीकृत हैं। शातिर अपराधी है। मूलरूप से सुभाषनगर के मोहल्ला बंशीनगला में ठेरा की टाल के पास रहता है। सचिन के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस एवं दो खोखा कारतूस बरामद किए गये।
क्या बोले सीओ
बरेली सीओ प्रथम आशुतोष शिवम का कहना है कि कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान फरार 25 हजार के इनामी अभियुक्त सचिन सिंह ठाकुर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस की बरामदगी की गई है। सुभाषनगर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। सचिन के पैर में गोली लगी है। पुलिस का एक जवान भी अभियुक्त द्वारा की गई फायरिंग में घायल हुआ। सिपाही के हाथ में छूते हुए गोली निकल गई। सिपाही और अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।