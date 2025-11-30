यूपी में झाड़ियों के पास मिला महिला का अधजला शव, शव के कई हिस्से थे गायब

संक्षेप: गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धानेपुर थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत रेतवागाड़ा के सुनसान इलाके में एक महिला का अधजला शव मिला है। शव के कई हिस्से गायब थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धानेपुर थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत रेतवागाड़ा के सुनसान इलाके में एक महिला का अधजला शव मिला है। शव के कई हिस्से गायब थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। गांव में बिसुही नदी के किनारे झाड़ियों से घिरा ऊंचवा दम्मरिया के पास रविवार को दोपहर में उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने झाड़ियों के पास एक अज्ञात महिला का अधजला शव पड़ा देखा। देखते ही देखते घटना की खबर पूरे क्षेत्र में जंगल में की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर धानेपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर घेरा बनाकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

बताया जाता है कि शव आधा अधूरा है और शव की हालत बुरी तरह जली हुई होने के कारण उसकी उम्र, पहचान और घटना के वास्तविक समय का निर्धारण फिलहाल कठिन बताया जा रहा है। मौके पर महिला का बायां पैर अधजला अवस्था में शव मिला है। जबकि शरीर के अन्य अंगों को खोजबीन में पुलिस टीम लगी है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ नमूने, जली हड्डियों एवं राख के अवशेष और अन्य संदिग्ध सामग्री कब्जे में लिया है। मौके से कुछ बाल, प्लास्टिक रस्सी, एक चप्पल मिला है। बायें पैर में पायल पहने हुए है।