Hindi NewsUP NewsHalf encounter of the wanted man who robbed a transgender house in Budaun
बदायूं में किन्नर के घर डकैती डालने वाले इनामी का हाफ एनकाउंटर, पैर पर गोली मारने के बाद पुलिस ने दबोचा

बदायूं में किन्नर के घर डकैती डालने वाले इनामी का हाफ एनकाउंटर, पैर पर गोली मारने के बाद पुलिस ने दबोचा

संक्षेप:

बदायूं में डकैती में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पास से डकैती के दौरान कुछ माल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Dec 29, 2025 08:38 am IST
यूपी के बदायूं में किन्नर के घर हुई डकैती में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पास से डकैती के दौरान कुछ माल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस कांड में शामिल 10 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी कस्बे में 20 अक्तूबर की रात टीना किन्नर के घर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी सुबह होने पर पुलिस ने 21 अक्टूबर को तीन किन्नरों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद बदमाशों की तलाश में पुलिस ने लगातार दबिश दी और मुठभेड़ों के दौरान 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से डकैती के दौरान गया माल भी बरामद हुआ था। हालांकि, इस गिरोह का एक सदस्य 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश नाशिद पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसकी तलाश में टीमें लगातार जुटी हुई थीं।

जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर लगी गोली

इसी बीच थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी बदमाश नाशिद आसफपुर रेलवे क्रॉसिंग की ओर आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में उसके पास से डकैती का माल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

