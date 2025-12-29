बदायूं में किन्नर के घर डकैती डालने वाले इनामी का हाफ एनकाउंटर, पैर पर गोली मारने के बाद पुलिस ने दबोचा

संक्षेप: बदायूं में डकैती में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पास से डकैती के दौरान कुछ माल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी के बदायूं में किन्नर के घर हुई डकैती में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पास से डकैती के दौरान कुछ माल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस कांड में शामिल 10 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी कस्बे में 20 अक्तूबर की रात टीना किन्नर के घर एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी सुबह होने पर पुलिस ने 21 अक्टूबर को तीन किन्नरों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद बदमाशों की तलाश में पुलिस ने लगातार दबिश दी और मुठभेड़ों के दौरान 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से डकैती के दौरान गया माल भी बरामद हुआ था। हालांकि, इस गिरोह का एक सदस्य 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश नाशिद पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसकी तलाश में टीमें लगातार जुटी हुई थीं।