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प्रेग्नेंट युवती के हत्यारों का हाफ एनकाउंटर, दोनों के पैर में लगी गोली, प्रेमी ही निकला कातिल

Apr 23, 2026 06:19 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, मथुरा
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पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मृतका के प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका देवरिया की रहने वाली थी और प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद शव को यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है।

प्रेग्नेंट युवती के हत्यारों का हाफ एनकाउंटर, दोनों के पैर में लगी गोली, प्रेमी ही निकला कातिल

मथुरा में नौ दिन पूर्व यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 130 पर मिले तीन माह की गर्भवती युवती के शव के मामले को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मृतका के प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका देवरिया की रहने वाली थी और प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद शव को यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के कब्जे से दो तमंचा, चार कारतूस, कार, युवती का आधारकार्ड, एटीएम आदि बरामद हुए हैं।

यमुना एक्सप्रेस के किनारे मिला था युवती का शव

13 अप्रैल को बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 130 के समीप पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया था। मृतका की पहचान देवरिया के खैरबनूया थाना गौरी बाजार निवासी निकिता उर्फ वृंदा के रूप में की। परिवार वालों के आने के बाद पुलिस ने युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या किया जाना आया। मृतका गर्भवती थी। माइल स्टोन 131 के चौकी इंचार्ज आलोक कुमार ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की

पुलिस ने बताया कि बृजेश कुमार निवासी नंगला रमी थाना अछलदा औरेया का मृतका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका गर्भवती थी और ब्रजेश पर शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी, जबकि बृजेश पहले से ही शादीशुदा था। प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए बृजेश ने अपने साथी विकास निवासी ग्राम गपचिया, पोस्ट समतर, थाना उसराहार, जनपद इटावा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

बृजेश ने दोस्त के साथ मिलकर निकिता को मार डाला

सीओ महावन श्वेता वर्मा ने बताया कि निकिता 12 अप्रैल को वृंदावन घूमने आई थी, जहां से वह नोएडा जाने की बात कहकर अपनी सहेली गुड़िया से अलग हो गई। इसी दौरान उसका प्रेमी बृजेश अपने साथी के साथ कार लेकर पहुंचा। किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बृजेश और उसके साथी विकास ने मिलकर निकिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक्सप्रेसवे किनारे फेंककर फरार हो गए।

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पुलिस एनकाउंटर में दोनों के पैर में लगी गोली

सीओ महावन श्वेता वर्मा ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि आरोपी कार से कासिमपुर अंडरपास की ओर आ रहे हैं। उत्तरी बाइपास कंजौलीघाट पुल के समीप रात मुठभेड़ में प्रेमी बृजेश और उसका साथी विकास को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं। इनके कब्जे से दो तमंचा, चार कारतूस, कार, युवती का आधारकार्ड, एटीएम आदि बरामद हुआ है। दोनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

sandeep

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