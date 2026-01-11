Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHalf encounter of criminals who robbed the house of a retired accountant
रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती डालने वाले बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती डालने वाले बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार

संक्षेप:

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल के घर से हुई 84 लाख रुपए की लूट में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी और एम्स थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

Jan 11, 2026 06:34 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर से हुई 84 लाख रुपए की लूट में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी और एम्स थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा भागने के प्रयास में बाइक समेत पेड़ से टकरा कर गिर गया और पकड़ा गया। उनके कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस, लूटे गए करीब दस लाख के आभूषण, 50 हजार रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना में कुल पांच बदमाश शामिल थे इसलिए डकैती की धारा बढ़ा दी गई है।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चिलुआताल के विस्तारनगर गिदहवा बरगदवा निवासी रामरक्षा उर्फ तेजू यादव और एम्स थाना क्षेत्र के रामगढ़ उर्फ रजही निवासी देवेन्द्र निषाद उर्फ दयानन्द के रूप में हुई है। यह पूर्व में भी लूट सहित अन्य मामले में जेल जा चुके हैं। वहीं इनके तीन अन्य साथियों की तलाश में पुलिस टीम की दबिश जारी है।

उन्होंने बताया कि इस घटना में पांच बदमाश शामिल थे। पांच जनवरी को दो बाइक से आए चार बदमाशों ने असलहों के बल पर रिटायर्ड लेखपाल के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर करीब 80 लाख रुपये के आभूषण और चार लाख रुपये नकद लूट लिए थे। विरोध करने पर रिटायर्ड लेखपाल के सिर पर असलहे के बट से हमला भी किया गया था। वहीं पांचवें बदमाश ने रेकी की थी। हालांकि उसने सीमेंट व्यापारी के घर की रेकी की थी पर बदमाश उनके घर से पहले रिटायर्ड लेखपाल के घर पहुंच गए। करीब 1000 सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को बदमाशों का क्लू मिला जिसके बाद उनकी तलाश की जा रही थी।

शनिवार की भोर में यह बदमाश कुसम्ही जंगल में लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के मुताबिक रामरक्षा ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की जवाब कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। जबकि उसका दूसरा साथी डायना बाइक से भागने लगा हालांकि आगे जाकर पेड़ से टकरा कर गिर गया उसे भी चोट आई। पुलिस ने संबंधित मुकदमे में धाराओं में बढ़ोत्तरी करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया है।

नकहा में सभी मिले और वहीं बंद किया मोबाइल

डायना को इलाके के रास्तों की सटीक जानकारी थी। वारदात के दिन पांचों बदमाश नकहा में मिले। सभी ने अपना फोन बंद कर दिया। इसके बाद जंगल के रास्ते रहजी मौर्या टोला पहुंचे। दो बदमाशों के पास तमंचा था। बदमाशों को राजेश सिंह के घर की सटीक जानकारी नहीं थी। रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह का घर भी उन्हीं के पास था। बड़ा घर देखकर बदमाशों को लगा कि यही सीमेंट व्यापारी का घर है। इसीलिए चार बदमाश अंदर घुसे और सीमेंट के रुपये मांगने लगे। विरोध पर तमंचे के बट से वार कर दिया और पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीब 25 मिनट तक एक-एक कमरे को खंगाला था।

जेल में बनी थी लूट की योजना, हुई थी रेकी

पुलिस के मुताबिक सभी आरोपित जेल जा चुके हैं। लूट की यह योजना जेल में ही बनी थी। डायना ने बताया कि उसके यहां के सीमेंट कारोबारी के पास घर में काफी कैश पैसा है। 25 नवम्बर को वह जमानत पर जेल से बाहर आया था उसके बाद उसने रेकी भी की थी। यह तय हुआ था कि जंगल और खेत के रास्ते पहुंच कर सीमेंट व्यापारी के घर से लूट करनी है। डायना रजही का रहने वाला था लिहाजा कोई पहचान न ले इस लिए वह दूर से नजर बनाए हुए था। चार बदमाश बाइक से पहुंचे पर सीमेंट व्यापारी के घर से पहले रिटायर्ड लेखपाल के घर पहुंच गए और उनके यहां लूट-पाट की।

