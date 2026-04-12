मिर्जापुर में वकील की हत्या करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर; दोनों पैर में लगी गोली, 50 हजार का इनामी

मिर्जापुर में वकील राजीव सिंह की हत्या करने वाले 50 हजार के इनामी राजेंद्र सोनकर को पुलिस ने शनिवार रात हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया।

मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के सद्भावना नगर मोहल्ले में शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रहे 40 वर्षीय अधिवक्ता राजीव उर्फ रिंकू सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। थी। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार दोनों हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे तमंचा लहराते हुए शहर की ओर फरार हो गए। उधर, देर रात पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को मुठभेड़ में हनुमान पड़रा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है। राजेंद्र पर 50 हजार का इनाम है।

अधिवक्ताओं ने किया चक्काजाम इससे पहले आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान आयुक्त और डीएम के साथ उनकी तल्खी भी हुई। अधिकारियों के समझाने के बाद स्थिति शांत हुई। अधिवक्ता की पत्नी प्रतिभा सिंह की तहरीर पर पुलिस ने देवरी गांव निवासी राजेंद्र सोनकर समेत दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

अधिवक्ता की पत्नी देवरी से प्रधान हैं पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि राजीव सिंह मूल रूप से विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी के निवासी थे और वर्तमान में परिवार के साथ सद्भावना नगर में रह रहे थे। वे पूर्व प्रधान भी रह चुके थे, जबकि उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह वर्तमान में देवरी की प्रधान हैं। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश सामने आ रहा है। आरोपियों में शामिल राजेंद्र सोनकर भी उसी गांव का निवासी है।

आपको बता दें लगभग आठ माह पूर्व भी तमंचा लेकर मृतक राजीव के घर हत्यारोपी राजेंद्र सोनकर आया था। उस दौरान परिवार के सदस्यों और मोहल्लेवासियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। मौके से कारतूस भी बरामद हुआ था। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

आरोपी पहले भी दे चुका था धमकी वहीं, गत नौ अप्रैल को भी हत्यारोपी राजेंद्र ने राजीव के घर आकर उनकी पत्नी की हत्या करने की धमकी दी। पूर्व में वह कचहरी में भी आकर धमकी दे चुका था। दस अप्रैल को राजीव ने एसपी को पत्रक सौंप मामले से अवगत कराया और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही के चलते शनिवार को घटना को अंजाम देने में वह कामयाब रहा। राजेंद्र सोनकर ने राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी। यह लापरवाही तब हुई जबकि राजीव ने पहले ही अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताई थी।

18 किक मारने के बाद चालू हुई बाइक अधिवक्ता राजीव को गोली मारने के बाद बदमाश जब भागने लगे तो बाइक ही बंद हो गई। 18 किक मारने के बाद बाइक स्टार्ट हुई। बाइक पर पहले से बैठे बदमाश ने 15 बार किक मारा, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। उसके बाद हत्यारोपी राजेंद्र ने बाइक चालू करने के लिए तीन किक मारा, तब जाकर बाइक स्टार्ट हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भाग रहे बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने उन पर भी तमंचा तान दिया, जिससे वह पीछे हट गए। बदमाश मौका पाकर शहर की ओर भाग निकले। पूरा मामला एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हो गया था।

तीन भाइयों में छोटे थे राजीव राजीव सिंह तीन भाइयों में छोटे थे। वह पहले मिशन कम्पाउंड मकान में रहते थे। 2011 से कटरा कोतवाली के सद्भावना नगर कालोनी में मकान बनवाकर रह रहे थे। वह देवरी गांव से एक बार प्रधान रह चुके थे। वहीं, दो बार से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह प्रधान हैं। दो पुत्र 19 वर्षीय ओम सिंह और 12 वर्षीय सार्थक हैं। ओम वाराणसी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है।