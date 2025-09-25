यूपी के दो जिलों में हाफ एनकाउंटर, मर्डर के आरोपी समेत 4 बदमाश गिरफ्तार
यूपी की राजधानी लखनऊ और बहराइच जिले में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। लखनऊ में पुलिस ने व्यवसायी की हत्या करने वाले आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं बहराइच जिले में भी पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
यूपी के दो जिलों में हाफ एनकाउंटर हुआ। लखनऊ के जानकीपुरम में चार नंबर चौराहे के पास व्यवसायी अतुल कुमार जैन (42) की चेन लूटकर धक्का देकर मारने के मामले में गुरुवार तड़के बेहटा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश अरविंद घायल हो गया, जबकि उसका भाई फरार हो गया। अरविंद महमूदाबाद सीतापुर का रहने वाला है। उसके पास से बाइक, तमंचा-कारतूस और लूटी गई चेन का टुकड़ा बरामद हुआ है। घायल बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं बहराइच में बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी पर पुलिस पर गोली चलाई गई। बिना मौका दिए जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल सहित तीनो बदमाशों को धर दबोचा गया।
लखनऊ पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह के मुताबिक गुरुवार तड़के गुडंबा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर कुर्सी रोड पर बेहटा गांव में पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के इशारा करने पर बदमाशों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। बदमाशों को भागता देख पुलिस टीम ने पीछा किया। इस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घायल बदमाश सीतापुर के महमूदाबाद का रहने वाला अरविंद है। वारदात में उसका भाई भी शामिल था वह भाग गया है। मौके से वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।
यह है मामला
अतुल कुमार जैन जानकीपुरम गार्डेन के रहने वाले थे। जानकीपुरम सहारा स्टेट गेट नंबर दो के पास उनका कुरियर का काम था। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे दोस्त की मां को 60 फिटा रोड स्थित जिम छोड़ने गए थे। इसके बाद वह वह स्कूटी से अकेले जा रहे थे। प्रभात चौराहा एसबीआई एटीएम से अकांक्षा कॉलोनी के बीच बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मार कर उनकी चेन लूट ली। अतुल बदमाशों का पीछा करते चोर-चोर चिल्लाते भागे थे। इस बीच बदमाशों ने चार नंबर चौराहे के पास अतुल जैन की स्कूटी में लात मार दी थी। अतुल जैन करीब 80 की रफ्तार से स्कूटी चला रहे थे। वह गिरे और घिसटते हुए सामने खड़े लोडर में जा घुसे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंट में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद पुलिस उपायुक्त पूर्वी के वारदात के खुलासे के लिए छह टीमें गठित की थी। सीसी फुटेज में संदिग्ध बदमाश दिखे थे। वह सीतापुर रोड के रास्ते किसानपथ से भागे थे।
बइराइच जिले में घायल सहित बाइक सवार तीन बदमाश गिरफ्तार
बहराइच में बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी पर पुलिस पर गोली चलाई गई। बिना मौका दिए जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल सहित तीनो बदमाशों को धर दबोचा गया। एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि खैरीघाट थानाध्यक्ष राशिद अली पुलिस बल के साथ रामपुर धोबियाहार में गश्त पर निकले थे। पता चला कि बाइक पर कुछ बदमाश मुर्तिहा की ओर निकले है। वह पीछा करते हुए मुर्तिहा पहुंचे और मुर्तिहा कोतवाल राम नरेश से सम्पर्क साधा। मुर्तिहा कोतवाल पुलिस बल के साथ उर्रा मोड़ पर मिले। बाइक सवारों का पीछा किया गया, थाना मुर्तिहा के उर्रा से नौबना मार्ग पर हरिबाबू बगिया के पास तीनो बाइक सवार मिले। जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। अपने बचाव में की गई जवाबी कार्रवाई से एक आरोपी को दाहिने पैर मे गोली लगी दो अन्य को मौके से भागते समय पुलिस टीम ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया।