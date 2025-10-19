12वीं की छात्रा से रेप के आरोपी का हॉफ एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार
संक्षेप: संतकबीरनगर जिले में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं की छात्रा को बेहोश कर दुष्कर्म करने के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हॉफ एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के संतकबीरनगर जिले में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं की छात्रा को बेहोश कर दुष्कर्म करने के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हॉफ एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जेल जाने के डर से लघुशंका का बहाना बना कर आरोपी भागने लगा। जिसे पहले पुलिस टीम ने रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की और आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। कोचिंग सेंटर आरोपी बदरे आलम के मकान में चलता है। 17 अक्तूबर को कोचिंग के बाद एक सहेली उसे अपने साथ कुछ दूरी पर स्थित एक मकान में ले गई थी। वहां बदरे आलम पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया। बेहोश होने पर उसके साथ रेप किया। छात्रा को होश आया तो उसे पेट में दर्द हो रहा था। सहेली उसे जिला अस्पताल ले गई। अधिक रक्तस्राव देख कर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन छात्रा को खलीलाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए।
पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को सहेली और बदरे आलम पर केस दर्ज किया। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगाई थी। सूचना के आधार पर सोमवार की भोर में तीन बजे कोतवाल पंकज कुमार पांडेय, एसएसआई प्रमोद कुमार यादव, एसआई अशोक कुमार दुबे, कांस्टेबल बलराम यादव, कांस्टेबल जयराम यादव ने आयुष्मान आरोग्य केंद्र रौरापार के पास से आरोपी बदरे आलम को गिरफ्तार किया। उस्का खुर्द नहर पुलिया के पास पहुंचने पर आरोपी लघुशंका करने की इच्छा जाहिर की। उसी दौरान मौका पाकर जेल जाने के डर से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आरोपी को सरेंडर करने को कहा,लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भागने की फिराक में लगा रहा। जब आरोपी नहीं रूका तो पुलिस टीम ने फायर कर दिया। जिससे आरोपी बदरे आलम के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया,जहां उसका उपचार चल रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर, लाइव हिन्दुस्तान टीमऔर पढ़ें