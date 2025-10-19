12वीं की छात्रा से रेप के आरोपी का हॉफ एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

संक्षेप: संतकबीरनगर जिले में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं की छात्रा को बेहोश कर दुष्कर्म करने के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हॉफ एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के संतकबीरनगर जिले में कोचिंग पढ़ने गई 12वीं की छात्रा को बेहोश कर दुष्कर्म करने के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हॉफ एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जेल जाने के डर से लघुशंका का बहाना बना कर आरोपी भागने लगा। जिसे पहले पुलिस टीम ने रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की और आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। कोचिंग सेंटर आरोपी बदरे आलम के मकान में चलता है। 17 अक्तूबर को कोचिंग के बाद एक सहेली उसे अपने साथ कुछ दूरी पर स्थित एक मकान में ले गई थी। वहां बदरे आलम पहले से मौजूद था। आरोप है कि उसने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया। बेहोश होने पर उसके साथ रेप किया। छात्रा को होश आया तो उसे पेट में दर्द हो रहा था। सहेली उसे जिला अस्पताल ले गई। अधिक रक्तस्राव देख कर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन छात्रा को खलीलाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए।