जंगल के पास मिला किसान का आधा खाया हुआ शव, गम और गुस्से में ग्रामीण

Tiger's Terror: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बाघ की हरकतों को लेकर गांववाले गम और गुस्से में हैं। यहां जंगल के पास गन्ने के खेत में गए एक किसान का अधखाया (आधा खाया हुआ) शव शनिवार को वन विभाग और ग्रामीणों को मिला। वन विभाग बाघ के हमले में मौत की आशंका जता रहा है। युवक का शव मिलने के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया।

घटना लखीमपुर खीरी के पलिया वन रेंज के अंतर्गत परसपुर चौकी की है। लगदहन के रहने वाले 45 वर्षीय हरिश्चंद्र शुक्रवार को शाम करीब तीन बजे घर से अपने गन्ने के खेत में बेल बुटी काटने के लिए गए थे। वह तभी से लापता हो गया। शाम को घर से जाने के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। परिवारजनों के मुताबिक सुबह के समय गन्ने के खेत में बेल बूटी काटने परिवार के अन्य लोग भी गए थे। लेकिन शाम को हरिश्चंद्र अकेले ही गन्ने में बेल बूटी काटने चले गए। तभी से उनका कुछ पता नहीं चला।

हरिश्चंद्र देर रात तक घर जब नहीं लौटे तो परिवारजनों को चिंता हुई। आसपास खोजने के बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। गांववालों के साथ टीम ने हरिश्चंद्र की तलाश शुरू की। लेकिन रात का अंधेरा होने के चलते गन्ने के खेत में तलाश नहीं हो पाई। सुबह वन विभाग की टीम के साथ परिवारजन और ग्रामीण एक बार फिर जुटे। उन्होंने हरिश्चंद्र की तलाश में गन्ने के खेत में शुरू कर दी। सुबह से तलाश चल रही थी। दोपहर में हरिश्चंद्र का अधखाया शव खेत में पड़ा हुआ मिला।