half eaten body of a farmer was found near the forest villagers are sad and angry जंगल के पास मिला किसान का आधा खाया हुआ शव, गम और गुस्से में ग्रामीण, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshalf eaten body of a farmer was found near the forest villagers are sad and angry

जंगल के पास मिला किसान का आधा खाया हुआ शव, गम और गुस्से में ग्रामीण

45 वर्षीय हरिश्चंद्र शुक्रवार को शाम घर से अपने गन्ने के खेत में बेल बुटी काटने के लिए गए थे। वह तभी से लापता हो गया। शाम को घर से जाने के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। गांववालों के साथ टीम ने हरिश्चंद्र की तलाश शुरू की। 

Ajay Singh संवाददाता, लखीमपुर खीरीSat, 16 Aug 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
जंगल के पास मिला किसान का आधा खाया हुआ शव, गम और गुस्से में ग्रामीण

Tiger's Terror: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बाघ की हरकतों को लेकर गांववाले गम और गुस्से में हैं। यहां जंगल के पास गन्ने के खेत में गए एक किसान का अधखाया (आधा खाया हुआ) शव शनिवार को वन विभाग और ग्रामीणों को मिला। वन विभाग बाघ के हमले में मौत की आशंका जता रहा है। युवक का शव मिलने के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया।

घटना लखीमपुर खीरी के पलिया वन रेंज के अंतर्गत परसपुर चौकी की है। लगदहन के रहने वाले 45 वर्षीय हरिश्चंद्र शुक्रवार को शाम करीब तीन बजे घर से अपने गन्ने के खेत में बेल बुटी काटने के लिए गए थे। वह तभी से लापता हो गया। शाम को घर से जाने के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। परिवारजनों के मुताबिक सुबह के समय गन्ने के खेत में बेल बूटी काटने परिवार के अन्य लोग भी गए थे। लेकिन शाम को हरिश्चंद्र अकेले ही गन्ने में बेल बूटी काटने चले गए। तभी से उनका कुछ पता नहीं चला।

ये भी पढ़ें:बच्चे को गर्दन पकड़कर उठाया और..., क्लास में टीचर की हरकत से हड़कंप; पहुंचे अफसर

हरिश्चंद्र देर रात तक घर जब नहीं लौटे तो परिवारजनों को चिंता हुई। आसपास खोजने के बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। गांववालों के साथ टीम ने हरिश्चंद्र की तलाश शुरू की। लेकिन रात का अंधेरा होने के चलते गन्ने के खेत में तलाश नहीं हो पाई। सुबह वन विभाग की टीम के साथ परिवारजन और ग्रामीण एक बार फिर जुटे। उन्होंने हरिश्चंद्र की तलाश में गन्ने के खेत में शुरू कर दी। सुबह से तलाश चल रही थी। दोपहर में हरिश्चंद्र का अधखाया शव खेत में पड़ा हुआ मिला।

ये भी पढ़ें:राखी बंधवाने के तीसरे दिन गायब हो गया भाई, नहर में मिली लाश; जानें पूरा मामला

इसके बाद परिवार और गांववाले गुस्से में आ गए। पीड़ित परिवारजन और गांववाले हरिश्चंद्र के शव को बाहर लाकर रास्ते पर रखकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंचे संपूर्णानगर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने ग्रामीण को समझा बुझाकर शांत कराया। उन्होंने वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को जल्द ही बाघ को पकड़ लिए जाने का आश्वासन दिया।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |