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हज 2026 के लिए यात्रियों को बड़ी राहत, अब पासपोर्ट यात्रा से पहले जमा नहीं करना होगा

Mar 20, 2026 05:21 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुतान
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हज यात्रा  2026 के लिए यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब हज यात्रियों को पहले से पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

हज 2026 के लिए यात्रियों को बड़ी राहत, अब पासपोर्ट यात्रा से पहले जमा नहीं करना होगा

हज यात्रा 2026 के लिए यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब हज यात्रियों को पहले से पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक चयनित यात्रियों को हज यात्रा से पूर्व अपना मूल पासपोर्ट हज कमेटी या राज्य हज समिति को जमा करना पड़ता था, लेकिन अब यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यात्रियों को अपना मूल अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट सुरक्षित अपने पास रखना होगा और उड़ान स्थल (एम्बार्केशन पॉइंट) पर रिपोर्टिंग के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।

राज्य हज सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज यात्रा 2026 के लिए दिशा निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी कर दिए हैं। जिनका पालन करना अनिवार्य हैं। हज यात्रियों को अब पासपोर्ट हज समिति के पास जमा नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। पासपोर्ट किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त (कटा-फटा, पानी से प्रभावित, दाग-धब्बे या लैमिनेशन खराब) नहीं होना चाहिए।

साथ ही, इसमें कम से कम दो पेज वीजा स्टैंपिंग के लिए खाली होने चाहिए । उन्होंने बताया कि यात्रियों को बुकिंग के समय पासपोर्ट विवरण सत्यापित करने होंगे। नाम, फोटो, जन्मतिथि और अन्य जानकारी हज आवेदन से मेल खानी चाहिए। यदि कोई विसंगति या डिपोर्टेशन की स्थिति हो, तो तुरंत संबंधित राज्य हज समिति को सूचित करना होगा, अन्यथा यात्रा प्रभावित हो सकती है। फ्लाइट बुकिंग की सुविधा हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

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24 घंटे पहले अपने लगेज सहित उड़ान स्थल पहुंचना अनिवार्य

बुकिंग के बाद जारी सीट को सुरक्षित रखना होगा, जिसे उड़ान स्थल पर यात्रा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए दिखाना होगा। जिन यात्रियों ने फ्लाइट बुकिंग पोर्टल के माध्यम से नहीं की है, उन्हें 48 घंटे पहले और ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को 24 घंटे पहले अपने लगेज सहित उड़ान स्थल पहुंचना अनिवार्य है। श्री तिवारी ने बताया कि हज यात्रियों को हज किट मिलेगी। जिसमें स्मार्ट वॉच, आईकार्ड, वीजा आदि शामिल होंगे। यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉक्सी देता है, तो वह व्यक्ति अपना आधार कार्ड, अधिकृत पत्र और सभी दस्तावेज साथ लाएगा।

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- यात्रा के समय ये अभिलेख साथ रखना होगा

मूल पासपोर्ट (पुराना या नया, यदि वीजा पुराने पर जारी हुआ हो),

हेल्थ कार्ड/मेडिकल फिटनेस और टीकाकरण प्रमाण पत्र,

हज कमेटी द्वारा जारी धनराशि की बैंक रसीद की प्रति,

यदि लागू हो तो फ्लाइट बुकिंग कन्फर्मेशन स्लिप,

कोई विशेष प्रपत्र।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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