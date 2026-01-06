हज यात्रियों के हाथ में होगा 'स्मार्ट बैंड', कॉलिंग और लोकेशन ट्रैकिंग समेत मिलेंगी ये सुविधाएं
हज-2026 को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नई व्यवस्था लागू की है। इस बार सऊदी अरब जाने वाले सभी भारतीय हज यात्रियों के लिए स्मार्ट बैंड पहनना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उन्हें 5000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2026 को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस वर्ष सऊदी अरब जाने वाले सभी भारतीय हज यात्रियों को एक विशेष स्मार्ट बैंड दिया जाएगा, जो अनिवार्य रूप से पहनना होगा।
इस डिवाइस में कॉलिंग सुविधा, एसओएस इमरजेंसी बटन, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, किबला कंपास, नमाज के समय का अलर्ट, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग (जैसे हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर और पेडोमीटर) जैसी कई आधुनिक विशेषताएं शामिल होंगी। हालांकि, यह सुविधा मुफ्त नहीं होगी। प्रत्येक यात्री को इसके लिए 5000 रुपये से चुकाने पड़ेंगे।
यह स्मार्ट बैंड मुख्य रूप से बुजुर्ग और उन यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करने में असुविधा महसूस करते हैं। हज यात्रा के दौरान मक्का और मदीना में लाखों की भीड़ में यात्री अक्सर अलग-थलग पड़ जाते हैं या आपात स्थिति में मदद नहीं मांग पाते। बैंड को हज सुविधा ऐप से जोड़ा जाएगा। इससे जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के कंट्रोल रूम से यात्रियों की लोकेशन की निगरानी हो सकेगी। एसओएस बटन दबाने पर तुरंत अलर्ट जाएगा और सहायता टीम पहुंच सकेगी।
ट्रेनिंग दी जाएगी
एसओएस बटन दबाने पर तुरंत अलर्ट जाएगा और सहायता टीम पहुंच सकेगी। जनवरी में ही यात्रियों को बैंड के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी।