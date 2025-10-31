शिकंजे के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बैकफुट पर, 3 और पीड़ितों को लौटाई रकम

संक्षेप: कानूनी शिकंजे के बाद मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बैकफुट पर आ गए हैं। कंपनी की ओर से अधिवक्ता के जरिए तीन और निवेशकों को रकम लौटाने की बात सामने आई है। इससे पहले एक निवेशक को दो लाख रुपये लौटाए गए थे।

चर्चित जावेद हबीब ठगी मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोश और सहयोगी सैफुल को पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच खबर आई है कि कानूनी शिकंजा कसने के लिए जावेद हबीब अब बैकफ़ुट आया है। हेयर ड्रेसर जावेद हबीब की एफएलसी कंपनी द्वारा रकम छह गुना करने के नाम पर की गई ठगी के शिकार निवेशकों को आखिरकार राहत मिलने लगी है। कंपनी की ओर से अधिवक्ता के जरिए तीन और निवेशकों को रकम लौटाने की बात सामने आई है। इससे पहले एक निवेशक को दो लाख रुपये लौटाए गए थे।

मामला वर्ष 2023 का है, जब शहर के एक पैलेस में आयोजित सेमिनार में सैकड़ों लोगों को कई गुना मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया गया था। वादे के मुताबिक रकम वापस न मिलने पर निवेशकों ने एसपी से शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर रायसत्ती थाने में 33 केस दर्ज किए गए थे। अब विवेचक पवित्र परमार की ओर से तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है।

पुलिस जल्द ही उनके बयान दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। इसी बीच, केस में एक राहत की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, जावेद हबीब की ओर से पहले मोहम्मद हिलाल को दो लाख रुपये लौटाए गए थे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक, अलबीना अमान समेत तीन और पीड़ितों को भी उनकी ठगी की रकम वापस कर दी गई है। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि रकम लौटाने के बावजूद जांच जारी रहेगी।

दाबिश में नहीं मिले थे जावेद हबीब जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पहले जावेद हबीब को 12 अक्टूबर को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सर्च नोटिस जारी किया गया और पुलिस ने दिल्ली स्थित आवास पर दबिश दी। हालांकि वहां न तो जावेद हबीब मिले और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद था।