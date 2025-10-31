Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshairstylist Javed Habib is on the back foot, and has returned money to 3 more victims
शिकंजे के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बैकफुट पर, 3 और पीड़ितों को लौटाई रकम

शिकंजे के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बैकफुट पर, 3 और पीड़ितों को लौटाई रकम

संक्षेप: कानूनी शिकंजे के बाद मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बैकफुट पर आ गए हैं। कंपनी की ओर से अधिवक्ता के जरिए तीन और निवेशकों को रकम लौटाने की बात सामने आई है। इससे पहले एक निवेशक को दो लाख रुपये लौटाए गए थे।

Fri, 31 Oct 2025 01:32 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चर्चित जावेद हबीब ठगी मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोश और सहयोगी सैफुल को पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच खबर आई है कि कानूनी शिकंजा कसने के लिए जावेद हबीब अब बैकफ़ुट आया है। हेयर ड्रेसर जावेद हबीब की एफएलसी कंपनी द्वारा रकम छह गुना करने के नाम पर की गई ठगी के शिकार निवेशकों को आखिरकार राहत मिलने लगी है। कंपनी की ओर से अधिवक्ता के जरिए तीन और निवेशकों को रकम लौटाने की बात सामने आई है। इससे पहले एक निवेशक को दो लाख रुपये लौटाए गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला वर्ष 2023 का है, जब शहर के एक पैलेस में आयोजित सेमिनार में सैकड़ों लोगों को कई गुना मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया गया था। वादे के मुताबिक रकम वापस न मिलने पर निवेशकों ने एसपी से शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर रायसत्ती थाने में 33 केस दर्ज किए गए थे। अब विवेचक पवित्र परमार की ओर से तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है।

पुलिस जल्द ही उनके बयान दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। इसी बीच, केस में एक राहत की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, जावेद हबीब की ओर से पहले मोहम्मद हिलाल को दो लाख रुपये लौटाए गए थे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक, अलबीना अमान समेत तीन और पीड़ितों को भी उनकी ठगी की रकम वापस कर दी गई है। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि रकम लौटाने के बावजूद जांच जारी रहेगी।

दाबिश में नहीं मिले थे जावेद हबीब

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पहले जावेद हबीब को 12 अक्टूबर को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सर्च नोटिस जारी किया गया और पुलिस ने दिल्ली स्थित आवास पर दबिश दी। हालांकि वहां न तो जावेद हबीब मिले और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद था।

ये भी पढ़ें:हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर कानूनी शिकंजा और कसा, ठगी की रकम लौटाना किया शुरू

अब तक चार निवेशकों को रकम लौटाई

पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद जावेद हबीब ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की है। उधर, पुलिस ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच जावेद हबीब अब बैकफ़ुट आया है। उसने वकील के जारिए अब तक चार निवेशकों को रकम लौटाई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Sambhal Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |