33 FIR के बाद बैकफुट पर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, रकम लौटाने को मांगा तीन दिन

Thu, 30 Oct 2025 04:15 PMYogesh Yadav संभल संवाददाता
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे समेत तीन लोगों पर दर्ज करोड़ों की ठगी के मामले में अब नया मोड़ आया है। हबीब के वकील ने पुलिस से रकम लौटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। आरोपियों पर करीब दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। वकील की ओर से अब तक सिर्फ एक पीड़ित को दो लाख रुपये लौटाए गए हैं। पहले वकील ने भरोसा दिया था कि वह 26 अक्टूबर को संभल पहुंचकर सभी निवेशकों को पैसा लौटाएंगे, लेकिन तय तारीख पर नहीं आए। अब उन्होंने पुलिस से तीन दिन का और वक्त मांगते हुए कहा है कि सभी को उनकी रकम लौटाई जाएगी।

जावेद हबीब और उनके बेटे ने वर्ष 2023 में शहर के रॉयल पैलेस में सेमिनार आयोजित कर लोगों को 50 से 75 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर निवेश कराया था। दो साल बीतने के बाद भी रकम वापस न मिलने पर निवेशक एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से मिले और शिकायत दर्ज कराई। एसपी के निर्देश पर सीओ आलोक भाटी ने जांच की, जिसके बाद करीब 47 निवेशकों की शिकायत पर जावेद हबीब, उनके बेटे अनोश हबीब और सहयोगी सैफुल के खिलाफ करीब दो करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में 33 मुकदमे दर्ज किए गए।

पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट जारी करवाया और 15 अक्टूबर को दिल्ली स्थित आवास पर भी दबिश दी। हालांकि, जावेद हबीब या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं मिला। जावेद हबीब ने पुलिस कार्रवाई से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की लेकिन पुलिस सैकड़ों लोगों से ठगी करने के आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कराने और प्रॉपर्टी सील कराने की प्रक्रिया में जुट गई।

वहीं आरोपी जावेद हबीब ने एक पीड़ित के दो लाख रुपये वापस कर दिए हैं। पीड़ितों से बात करने के बाद 26 अक्टूबर को पैसे लेकर उसके वकील पवन कुमार को संभल आना था लेकिन वह संभल नहीं पहुंचा। अब जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने पुलिस से तीन दिन का समय मांगकर कहा है कि वह सभी की रकम लौटाएंगे। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि जावेद हबीब के वकील ने रकम लौटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा है, तीन दिनों के बाद उसने संभल आकर रुपये लौटाने की बात कही है।