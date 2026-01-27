UP Weather: पश्चिमी यूपी में ओले-बारिश का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी ठंडी हवाएं

संक्षेप: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज और कल पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ओले गिर सकती हैं। इसके अलावा तेज रफ्तार में झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी।

यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज और कल पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ओले गिर सकती हैं। इसके अलावा तेज रफ्तार में झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो मंगलवार सुबह से ही पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो कल तक जारी रहेगा। इसके अलावा कहीं-कहीं 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही बिजली और ओलावृष्टि की भी संभावना है। आज शाम यानि मंगलवार को विक्षोभ मध्य यूपी में एंट्री लेगा। जिससे लखनऊ-कानपुर समेत पूरी यूपी में झमाझम बारिश होगी। बादलों की आवाजाही के कारण दोनों दिन न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। इसके बाद 29 से 31 जनवरी के बीच तापमान फिर गिरेगा। जिससे ठंड और कोहरे एक बार फिर तस्तक देगा।

अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो सबसे कम तापमान 5.1 डिग्री के साथ मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया। इसके बाद आगरा और बरेली में 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, लखनऊ समेत अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा।

इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है।