होटल में शरीरिक संबंध बनाया, प्राइवेट फोटो भी ली; इस्लाम धर्म कबूल न करने पर ...

संक्षेप: मुस्लिम युवक ने दोस्ती बढ़ाकर शादी का झांसा दिया। होटल में ले जाकर उसे मंगलसूत्र पहनाया और शरीरिक संबंध बनाकर कुछ प्राइवेट फोटो भी बना ली। आरोपी ने इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव डाला। इनकार करने पर आरोपी ने पूरी तरह रिश्ते खत्म कर लिए।

यूपी के लखनऊ में पीजीआई इलाके की एक विवाहिता से मांगलिक कार्यक्रम में मुलाकात के बाद मुस्लिम युवक ने दोस्ती बढ़ाकर शादी का झांसा दिया। होटल में ले जाकर उसे मंगलसूत्र पहनाया और शरीरिक संबंध बनाकर कुछ प्राइवेट फोटो भी बना ली। दोनों के बीच रिश्तों का पता चलने पर विवाहिता और उसके पति ने तलाक की अर्जी दी। जब पीड़िता ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव डाला। इनकार करने पर आरोपी ने पूरी तरह रिश्ते खत्म कर लिए। पीड़िता ने संपर्क किया उसे जान से मारने की धमकी दी गई। परेशान पीड़िता ने पीजीआई थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीजीआई क्षेत्र की विवाहिता के मुताबिक वह पति व दो बच्चों के साथ किराये के मकान में रहती है। 25 फरवरी 2025 को वह परिवार सहित शहादतगंज में रिश्तेदारी के यहां कार्यक्रम में गई थी। वहां मुस्लिम समुदाय के युवक से उसकी मुलाकात हुई। युवक ने नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने के नाम पर मोबाइल नंबर लेकर उससे दोस्ती बढ़ा ली। दोनों व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बोटिम और बीवर ऐप के जरिए संपर्क में रहे। नवरात्र के दौरान आरोपी ने अपनी मां से चारबाग स्टेशन पर पीड़िता की मुलाकात कराई। उसके बाद दोनों के संबंधों की जानकारी पीड़िता के पति को हो गई।

जांचकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी विवाद हुआ तो पीड़िता ने खुदकुशी की भी कोशिश की। संबंध खराब होने पर पीड़िता व उसके पति ने आपसी सहमति से 14 अक्टूबर 2025 को परिवार न्यायालय तलाक की अर्जी दी। इस बीच 26 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने पीड़िता को दुबग्गा स्थित होटल ले जाकर विवाह का झांसा दिया और मंगलसूत्र पहनाकर शारीरिक संबंध बनाए। 20 नवंबर को भी आरोपी ने उसी होटल में बुलाकर संबंध बनाए और कुछ निजी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी उसपर हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाने लगा। इंकार पर सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स से उसे ब्लॉक कर दिया। 25 नवंबर को किसी तरह बात होने पर आरोपी ने विवाह से इंकार कर धमकाने लगा। परेशान पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पीजीआई कोतवाली में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में है। जांच की जा रही है। जांचकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।