4 साल में 3 बार गर्भपात करवाया, पति से तलाक कराने के बाद महिला को गच्चा दे गया प्रेमी
यूपी के लखनऊ की एक शादीशुदा महिला को प्रेमी ने धोखा दे दिया। प्रेमी ने महिला का कई साल तक शारीरिक शोषण किया। चार साल में तीन बार गर्भपात भी करवाया। फिर पति से तलाक कराकर शादी करने से इंकार कर दिया।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेमी ने शादीशुदा महिला गच्चा दे दिया। प्रेम जाल में फंसाकर हरदोई के रहने वाले निजी कंपनी कर्मी बागीश कुमार सिंह ने एक महिला का कई साल तक शारीरिक शोषण किया। चार साल में तीन बार गर्भपात भी करवाया। फिर पति से तलाक कराकर शादी करने से इंकार कर दिया। यह आरोप लगाते हुए महिला ने बागीश के खिलाफ मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
इंस्पेक्टर मड़ियांव आलोक राव के मुताबिक बागीश कुमार सिंह मूल रूप से हरदोई जनपद के अंनगपुर पाली का रहने वाला है। पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि उसके दो बच्चे हैं। 17 साल से वह पति से अलग रह रही है। सोशल मीडिया के जरिए वर्ष 2022 में उसकी बागीश से दोस्ती हुई। बागीश ने बताया था कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। बागीश ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आश्वासन दिया। शादी का झांसा देकर वह शोषण करता रहा।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
दबाव बनाने पर 11 मार्च 2025 को एक मंदिर में ले गया। वहां जयमाल डाला और मांग भरकर दी। उसने कहा कि पति को जब तलाक दे दोगी तब कोर्ट मैरिज करेंगे। उसने चार साल में तीन बार गर्भपात भी कराया। पीड़िता ने बताया कि नौ सितंबर को 2026 को उसने अपने पति को भी तलाक दे दी। इसकी जानकारी जब बागीश को दी तो उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिया। मिलने भी बंद कर दिया। इसके बाद मामले की तहरीर थाने में दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
महिला की इंस्टग्राम पर हुई दोस्ती, साढ़े छह लाख रुपये की साइबर ठगी
उधर, आगरा में सिकंदरा क्षेत्र निवासी महिला को इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती महंगी पड़ गई। साढ़े छह लाख रुपये की साइबर ठगी हो गई। युवक ने महिला को बताया कि भारत में हर्बल लाइफ उत्पाद का कारोबार करना चाहता है। फिलहाल विदेश में है। कुछ दिन बाद फोन आया। बताया कि एयरपोर्ट पर पकड़ गया है। उसके बाद शुरू हुआ वसूली का खेल। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर 2026 को इंस्टग्राम पर एक युवक से पहचान हुई। युवक ने खुद को अर्जुन कपूर बताया। विदेशी नंबर से फोन किया। बताया कि वह भारत में हर्बल लाइफ उत्पाद का कारोबार करेगा। 15 नवंबर को कथित अर्जुन ने फिर फोन किया। बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया है। भारत में प्रवेश के नाम पर उससे 80 हजार रुपये मांग रहे हैं। उस इस समय कैश नहीं है। उसके कार्ड फिलहाल काम नहीं कर रहे। वह उन्हें रकम ट्रांसफर कर दे। कार्ड चालू होते ही वापस कर देगा। महिला ने बताया कि उन्होंने दो बार में 80 हजार रुपये क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर दिए। एक घंटे बाद फिर फोन आया। 15 हजार रुपये मांगे। शाम को फिर फोन आया। अर्जुन ने बताया कि कस्टम ने उसका माल पकड़ लिया। वो उनके लिए हीरे की अंगूठी और सोना लेकर आया था। माल छुड़ाने के लिए 1.40 लाख रुपये चाहिए। आरोपित लगातार बहाने बनाकर रकम लेता रहा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें