यूपी के लखनऊ की एक शादीशुदा महिला को प्रेमी ने धोखा दे दिया। प्रेमी ने महिला का कई साल तक शारीरिक शोषण किया। चार साल में तीन बार गर्भपात भी करवाया। फिर पति से तलाक कराकर शादी करने से इंकार कर दिया।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेमी ने शादीशुदा महिला गच्चा दे दिया। प्रेम जाल में फंसाकर हरदोई के रहने वाले निजी कंपनी कर्मी बागीश कुमार सिंह ने एक महिला का कई साल तक शारीरिक शोषण किया। चार साल में तीन बार गर्भपात भी करवाया। फिर पति से तलाक कराकर शादी करने से इंकार कर दिया। यह आरोप लगाते हुए महिला ने बागीश के खिलाफ मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर मड़ियांव आलोक राव के मुताबिक बागीश कुमार सिंह मूल रूप से हरदोई जनपद के अंनगपुर पाली का रहने वाला है। पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि उसके दो बच्चे हैं। 17 साल से वह पति से अलग रह रही है। सोशल मीडिया के जरिए वर्ष 2022 में उसकी बागीश से दोस्ती हुई। बागीश ने बताया था कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। बागीश ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आश्वासन दिया। शादी का झांसा देकर वह शोषण करता रहा।

मामले की जांच में जुटी पुलिस दबाव बनाने पर 11 मार्च 2025 को एक मंदिर में ले गया। वहां जयमाल डाला और मांग भरकर दी। उसने कहा कि पति को जब तलाक दे दोगी तब कोर्ट मैरिज करेंगे। उसने चार साल में तीन बार गर्भपात भी कराया। पीड़िता ने बताया कि नौ सितंबर को 2026 को उसने अपने पति को भी तलाक दे दी। इसकी जानकारी जब बागीश को दी तो उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिया। मिलने भी बंद कर दिया। इसके बाद मामले की तहरीर थाने में दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।