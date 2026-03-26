यूपी में जिम संचालक की शर्मनाक हरकत, प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से किया रेप, दो गिरफ्तार

यूपी के सहारनपुर में जिम संचालक द्वारा शर्मनाक हरकत करने का मामला सामने आया है। यहां जिम सेंटर में छात्रा को प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से रेप किया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Saharanpur News: सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ क्षेत्र के एक जिम सेंटर में छात्रा को प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए देर शाम जिम संचालक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। युवती सुंदरपुर स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करती है और पीजी में रहती है। इस मामले में हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने जिम जेहाद करने का आरोप लगाया है।

इटावा निवासी पीड़ित छात्रा ने तहरीर में बताया कि वह बिहारीगढ़ स्थित जिम सेंटर में वर्कआउट करने जाती थी। जिम संचालक शहजाद और उसके साथी मुकर्रम ने उसे प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। गुरुवार देर शाम पुलिस ने शहजाद निवासी बड़ी मस्जिद देहरादून रोड गागलहेड़ी और मुकर्रम निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम बिहारीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

जेहाद की आड़ में युवतियों को बरगलाने का आरोप वहीं, हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि यह जिम जेहाद की आड़ में युवतियों को बरगलाने का मामला है। युवती इटावा की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद मामले का राजफाश हो सका। इस मामले में मुख्य आरोपी जिम संचालक का दूसरे आरोपी मुकर्रम ने साथ दिया है। इस मामले में सहारनपुर एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया, मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।