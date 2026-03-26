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यूपी में जिम संचालक की शर्मनाक हरकत, प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से किया रेप, दो गिरफ्तार

Mar 26, 2026 10:30 pm ISTDinesh Rathour सहारनपुर/बिहारीगढ़
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यूपी के सहारनपुर में जिम संचालक द्वारा शर्मनाक हरकत करने का मामला सामने आया है। यहां जिम सेंटर में छात्रा को प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से रेप किया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यूपी में जिम संचालक की शर्मनाक हरकत, प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से किया रेप, दो गिरफ्तार

Saharanpur News: सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ क्षेत्र के एक जिम सेंटर में छात्रा को प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए देर शाम जिम संचालक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। युवती सुंदरपुर स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करती है और पीजी में रहती है। इस मामले में हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने जिम जेहाद करने का आरोप लगाया है।

इटावा निवासी पीड़ित छात्रा ने तहरीर में बताया कि वह बिहारीगढ़ स्थित जिम सेंटर में वर्कआउट करने जाती थी। जिम संचालक शहजाद और उसके साथी मुकर्रम ने उसे प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। गुरुवार देर शाम पुलिस ने शहजाद निवासी बड़ी मस्जिद देहरादून रोड गागलहेड़ी और मुकर्रम निवासी ग्राम थापुल मुस्लिम बिहारीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

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जेहाद की आड़ में युवतियों को बरगलाने का आरोप

वहीं, हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि यह जिम जेहाद की आड़ में युवतियों को बरगलाने का मामला है। युवती इटावा की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद मामले का राजफाश हो सका। इस मामले में मुख्य आरोपी जिम संचालक का दूसरे आरोपी मुकर्रम ने साथ दिया है। इस मामले में सहारनपुर एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया, मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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नौकरी लगाने के बहाने युवती को फंसाया, फिर किया दुष्कर्म

इसी तरह मुरादाबाद जिले से भी रेप का मामला सामने आया है। कटघर थाना क्षेत्र निवासी युवती ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि 2019 में वह मझोला क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रही थी। अमरोहा के बछारायूं थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान निवासी सुहेल सैफी भी वहीं कोचिंग कर रहा था। उसी कोचिंग में पीड़िता भी कोचिंग कर रही थी। पीड़िता के अनुसार, सुहैल ने किसी से उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया और 2020 से उसके पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करने लगा। कुछ दिन में उसने नजदीकी बढ़ा ली और पीड़िता को कॉल सेंटर में नौकरी लगवाने का भरोसा देने लगा। पीड़ित के अनुसार इसके बाद 28 जुलाई 2022 को आरोपी सुहैल सैफी उसे दिल्ली के विकास नगर में ले गया और जहांगीरपुरी ईस्ट में स्थित एक कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दिया। इसके बाद सुहैल सैफी उसके साथ ही रहने लगा। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को नौकरी से निकलवाने और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद एक दिन आरोपी ने चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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