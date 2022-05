ज्ञानवापी प्रकरण में शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों की वस्तुस्थिति जानने के लिए शनिवार को फिर सर्वे शुरू होगा। यह सर्वे पांच दिन बाद दोबारा चालू होगा। इस बार कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के साथ विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह भी रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक कमीशन की कार्यवाही मस्जिद के पश्चिमी हिस्से से शुरू होगी। सर्वे के दौरान पीछे की दीवार की स्थापत्य शैली, कलाकृतियां आदि देखी जाएंगी। यह कार्यवाही रोज सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। तीनों कोर्ट कमिश्नर ने सभी सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कमीशन की कार्यवाही से अवगत करा दिया है। रविवार को नमाजस्थल और सोमवार को तहखाने का ताला खोलकर कमीशन की कार्यवाही होगी।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण:यूपी के वाराणसी में मस्जिद के आसपास के इलाके में तैनात पुलिसकर्मी

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण:यूपी के वाराणसी में मस्जिद के आसपास के इलाके में तैनात पुलिसकर्मी। जल्द शुरू होगा वीडियोग्राफी सर्वेयाचिकाकर्ता। राखी सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता शिवम गौर ने कहा, 'आज हम अंडरग्राउंड सेल में प्रवेश करेंगे और वीडियोग्राफी शुरू करेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Gyanvapi mosque survey | Police personnel deployed in the area around the mosque in Varanasi, UP. Videography survey to begin shortly<br><br>"Today we'll enter the underground cell and begin videography. We will go in by 8 am," says Adv Shivam Gaur, representing petitioner Rakhi Singh. <a href="https://t.co/4xSZoq2wCe">pic.twitter.com/4xSZoq2wCe</a></p>— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href="https://twitter.com/ANINewsUP/status/1525300151119511552?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>