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यूपी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप करने वाले का हाफ एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली

Dinesh Rathour फतेहपुर
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फतेहपुर में पुलिस ने युवती से गैंगरेप के एक आरोपी के दोनों पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के ऊपर पुलिस ने एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। 

यूपी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप करने वाले का हाफ एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली

Fatehpur News: यूपी में इन दिनों अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। गुरुवार सुबह ही पुलिस ने दो लोगों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दो का हॉफ एनकाउंटर किया। फतेहपुर में भी पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को हॉफ एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से जब पुलिस की मुठभेड़ हुई तो दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुईं। गोलियां की तड़तड़ाहट से इलाका दहल गया। पुलिस ने आरोपी के दोनों पैर में गोली मारकर उसे घायल कर लिया। आरोपी के ऊपर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

खागा, हथगाम, थरियांव पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने खागा कोतवाली क्षेत्र के ससुर खदेरी नदी के पास जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की थी। आरोपी बबलू सिंह ने पहले भागने का प्रयास किया, फिर खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उसकी ओर से कुल पांच राउंड फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने चार राउंड फायरिंग की, जिसमें दो गोली बबलू सिंह के दोनों पैरों में लगी और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

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आरोपी से तमंचा और चार खोखा कारतूस भी बरामद

घायल अवस्था में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। उसकी गिरफ्तारी पर एडीजी प्रयागराज जोन की ओर से एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, चार खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा 16 सौ रुपये बरामद हुए हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ खागा कोतवाली में पहले से चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।

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मंगेतर के सामने युवती से दरिंदगी करके भागा था बबलू सिंह

मंगेतर के सामने युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी बबलू सिंह को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। युवती के साथ हैवानियत होते जिस किसान ने देखा था उसने पुलिस को पूरा वाक्या बताया था। किसान ने बताया था कि वह खेत पर काम कर रहा था। उसे अचानक से चीख-पुकार सुनाई दी तो वह मौके पर पहुंच गए। उसने देखा कि तीन आरोपी एक युवक को पीट रहे हैं। वहीं पर एक युवती भी मौजूद है, जिस व्यक्ति को आरोपी पीट रहे थे वह युवती का मंगेतर था। उस समय पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में थी और बदहवास होकर चीख रही थी। किसान ने बताया कि युवक आरोपितों के सामने गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि जो पैसे चाहिए ले लो, हमें जाने दो। चश्मदीद किसान ने यह भी खुलासा किया कि जिस सुनसान स्थान पर यह वारदात हुई, वह लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। उनका कहना है कि करीब एक साल पहले उन्होंने डायल 112 पर फोन कर इस स्थान की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया गया था कि तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें क्या परेशानी है? इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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