राख समझ अलाव में फेंका बारूद और...धमाके से दहले लोग, दो भाइयों समेत 4 बच्चे झुलसे

संक्षेप: बच्चों को एक पन्नी पड़ी मिली। उसे राख समझकर बच्चों ने उठा लिया। सुबह सर्दी होने के कारण बच्चों ने अलाव जलाया और तापने लगे। बच्चों ने खेल-खेल में वह पन्नी अलाव में डाल दी। इस वजह से धमाका हो गया। धमाके के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर इलाके के तमाम लोग और परिजन मौके पर पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी में रविवार की सुबह अलाव तापते वक्त हुए धमाके में दो भइयों समेत चार बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर इलाकाई लोग और बच्चों के परिजन पहुंचे। दो बच्चों को उर्सला और दो को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। आशंका जताई कि बारूद भरी पन्नी अलाव में फेंकने से धमाका हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सचेंडी के कंजड़न मोहल्ला निवासी बीनू चटाई और पावदान की फेरी लगाता है। परिवार में पत्नी रजनी, तीन वर्षीय बेटी अमायरा, आठ वर्षीय बेटा निहाल और सात वर्षीय बेटा करिया है। रजनी ने बताया कि रविवार सुबह बेटा निहाल और करिया शौच के लिए गए थे। उनके साथ पड़ोसी किशन का आठ वर्षीय बेटा कृष्णा और जयल का आठ वर्षीय बेटा ऋषि था।

लौटते वक्त बच्चों को एक पन्नी पड़ी मिली। उसे राख समझकर बच्चों ने उठा लिया। सुबह सर्दी होने के कारण बच्चों ने अलाव जलाया और तापने लगे। तभी बच्चों ने खेल-खेल में वह पन्नी अलाव में डाल दी। इस वजह से धमाका हो गया। धमाके के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर इलाके के तमाम लोग और परिजन मौके पर पहुंचे।

तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। साथ ही बच्चों को उपचार के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से ऋषि और कृष्णा को परिजन निजी अस्पताल ले गए। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि दिवाली पर पुलिस ने आतिशबाजी के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया था।