Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgunpowder thrown into a bonfire mistaking it for ashes explosion people terrified children including brothers suffering
राख समझ अलाव में फेंका बारूद और...धमाके से दहले लोग, दो भाइयों समेत 4 बच्चे झुलसे

राख समझ अलाव में फेंका बारूद और...धमाके से दहले लोग, दो भाइयों समेत 4 बच्चे झुलसे

संक्षेप:

बच्चों को एक पन्नी पड़ी मिली। उसे राख समझकर बच्चों ने उठा लिया। सुबह सर्दी होने के कारण बच्चों ने अलाव जलाया और तापने लगे। बच्चों ने खेल-खेल में वह पन्नी अलाव में डाल दी। इस वजह से धमाका हो गया। धमाके के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर इलाके के तमाम लोग और परिजन मौके पर पहुंचे।

Feb 01, 2026 10:38 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी में रविवार की सुबह अलाव तापते वक्त हुए धमाके में दो भइयों समेत चार बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर इलाकाई लोग और बच्चों के परिजन पहुंचे। दो बच्चों को उर्सला और दो को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। आशंका जताई कि बारूद भरी पन्नी अलाव में फेंकने से धमाका हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सचेंडी के कंजड़न मोहल्ला निवासी बीनू चटाई और पावदान की फेरी लगाता है। परिवार में पत्नी रजनी, तीन वर्षीय बेटी अमायरा, आठ वर्षीय बेटा निहाल और सात वर्षीय बेटा करिया है। रजनी ने बताया कि रविवार सुबह बेटा निहाल और करिया शौच के लिए गए थे। उनके साथ पड़ोसी किशन का आठ वर्षीय बेटा कृष्णा और जयल का आठ वर्षीय बेटा ऋषि था।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका की प्रेमी और उसकी पत्नी ने मिलकर की हत्या, निर्वस्त्र कर फेंकी लाश

लौटते वक्त बच्चों को एक पन्नी पड़ी मिली। उसे राख समझकर बच्चों ने उठा लिया। सुबह सर्दी होने के कारण बच्चों ने अलाव जलाया और तापने लगे। तभी बच्चों ने खेल-खेल में वह पन्नी अलाव में डाल दी। इस वजह से धमाका हो गया। धमाके के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर इलाके के तमाम लोग और परिजन मौके पर पहुंचे।

तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। साथ ही बच्चों को उपचार के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से ऋषि और कृष्णा को परिजन निजी अस्पताल ले गए। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि दिवाली पर पुलिस ने आतिशबाजी के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया था।

ये भी पढ़ें:गोकशी का काम उनके आका.., योगी के मंत्री का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को तीखा जवाब

कई लोगों ने गिरफ्तारी और कार्रवाई के डर से चोरी छिपे पटाखे नष्ट कर दिए थे। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पन्नी में बारूद फेंका होगा। जिसे बच्चे उठा लाए होंगे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |