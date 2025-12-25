Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgunfire in varanasi street fight resulted with two people shot a high school student killed
राह चलते झगड़े में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 को लगी गोली, हाईस्कूल का छात्र बना निशाना; मौत

संक्षेप:

Dec 25, 2025 09:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, वाराणसी
यूपी के वाराणसी में गुरुवार की शाम राह चलते झगड़े में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। इसमें एक लड़के को कमर में गोली मारकर भाग रहे युवकों ने सामने से आ रहे 14 साल के एक किशोर को नाहक निशाना बनाया। किशोर को गोली लगने के बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। उनकी संख्या तीन बताई जा रही है। जिस किशोर को सामने से हमलावरों ने गोली मारी वह हाईस्कूल का छात्र बताया जा रहा है। छात्र की मौत हो गई है। उसका नाम समीर था। उसकी उम्र 14 वर्ष थी। वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। वारदात में घायल युवक को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के कुश्रापुर गांव में गुरुवार की शाम करीब छह बजे यह वारदात हुई। दो युवक रामू यादव और अभिषेक यादव गांव में ही अपने दोस्त सर्वेश के घर जा रहे थे। वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से एक बाइक पर आ रहे दो युवकों से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया।

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान बाइक सवार युवक रामू और अभिषेक को गाली देते हुए उनसे उलझ गए। फिर सड़क किनारे गेहूं के एक खेत में उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान युवकों ने रामू यादव की कमर में गोली मार दी। साथी को गोली लगने के बाद लहूलुहान तड़पता देख अभिषेक यादव घबरा गया और चिल्लाते हुए भागने लगा। हमलावर भी उसे दौड़ाते हुए पीछे-पीछे भागे।

इसी दौरान बड़ागांव से अपने घर रसूलपुर जा रहा दसवीं में पढ़ने वाले 14 साल के किशोर समीर को लक्ष्य करके हमलावरों ने गोली चला दी। किशोर को गोली लगने के बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। अपने माता-पिता के इकलौते बेटे समीर की मौत हो गई है। उसके परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हमलावरों की संख्या तीन थी, ऐसा पता चला है।

गांव में हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसीपी प्रतीक चौहान ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। मनबढ़ों की तलाश में पुलिस जुटी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों पक्षों में झगड़ा किस बात पर हुआ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Varanasi News UP News Today अन्य..
