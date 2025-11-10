यूपी के इस जिले में आधी रात तड़तड़ाईं गोलियां, असलहा तस्कर पप्पू सिंह एनकाउंटर में घायल
संक्षेप: देवरिया में आधी रात को पुलिस गश्त पर थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि एक असलहा तस्कर बाइक से सकरापार के पास पहुंच रहा है, सूचना के बाद पुलिस ऐक्टिव हो गई और मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई।
UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार की आधी रात को पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। सदर कोतवाली के सकरापार के समीप से कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में असलहा तस्कर पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। असलहा तस्कर पप्पू के पैर में गोली लगने के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। आधी रात को पुलिस अधिकारियों ने मेडिकल कालेज पहुंच जानकारी ली।
आधी रात को कोतवाली पुलिस गश्त पर थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि एक असलहा तस्कर बाइक से सकरापार के पास पहुंच रहा है। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम के पहुंचते ही बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। जिसमें बदमाश को पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर गया। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कालेज उपचार के लिए लेकर पहुंची। पूछताछ में उसने अपना नाम विवेक सिंह उर्फ पप्पू निवासी पतलापुर थाना खुखुन्दू बताया। पप्पू सिंह असलहा तस्कर है।
यूपी_बिहार के कई थानों में दर्ज है मुकदमा
पप्पू सिंह शातिर बदमाश के साथ ही असलहा तस्कर है, इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, असलहा तस्करी समेत लगभग 15 से अधिक मुकदमे यूपी_बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज है। यह बड़े पैमाने पर असलहा की तस्करी करता है।
पशु और असलहा तस्कर को लेकर देवरिया पुलिस एक्शन में
देवरिया पुलिस इन दिनों तस्करों को लेकर एक्शन में है। इस सप्ताह में देवरिया पुलिस ने 3 पशु तस्कर व एक असलहा तस्कर के साथ मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक्शन के बाद बदमाशों में खलबली मच गई है।