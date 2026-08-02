थाने के पीछे गन फैक्ट्री, कांवड़िए के वेश में तस्करी; 21 तमंचों संग तजम्मुल को STF ने दबोचा

मेरठ में एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर हथियार तस्कर तजम्मुल को गिरफ्तार किया। उसके पास से 21 तमंचे बरामद हुए, जिन्हें वह कांवड़िये का वेश बनाकर मुजफ्फरनगर सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी पहले भी 37 तमंचों के साथ पकड़ा जा चुका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

मेरठ में एसटीएफ ने हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लालकुर्ती थाने के पीछे ही मकान में शातिर हथियार तस्कर तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। आरोपी हथियार तस्कर तजम्मुल को एसटीएफ ने लालकुर्ती टेलीफोन एक्सचेंज के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के थैले से 21 तमंचे बरामद किए गए, जिन्हें वह मुजफ्फरनगर सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है और पूर्व में भी 37 तमंचों के साथ मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार हो चुका है। कांवड़ के दौरान केसरिया गमछा डालकर और कांवड़िये का वेश बनाकर हथियार तस्करी कर रहा था। इस मामले में लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है।

थाने के पीछे चल रही थी हथियार फैक्ट्री एसटीएफ को हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को लेकर इनपुट मिला था। कार्रवाई करते हुए शनिवार शाम एसटीएफ ने लालकुर्ती में बीएसएनएल ऑफिस के सामने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध को दबोच लिया। आरोपी के पास जो बैग था, उसमें से 21 तमंचे बरामद हुए। पूछताछ की तो आरोपी की पहचान तजम्मुल निवासी खैरनगर डॉ. सैन वाली गली देहली गेट के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले पांच-छह साल से ये काम कर रहा है। बताया कि 315 बोर का तमंचा करीब पांच हजार रुपये में बेच रहा था। आरोपी वर्ष 2022 में 37तमंचों के साथ मुजफ्फरनगर के चरथावल में भी पकड़ा जा चुका है। उस समय भी जेल गया था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने लालकुर्ती छोटा बाजार में अपने भाई के मकान को किराये पर लिया। इसी मकान में तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरी ओर, तजम्मुल के साथियों की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है।

थाने के पीछे ही चला रहा था हथियार फैक्ट्री आरोपी तजम्मुल के भाई का मकान लालकुर्ती थाने के पीछे ही है। इसी मकान पर पुलिस ने दबिश देकर यहां पर हथियार बनाने का सामान, वेल्डिंग मशीन, शिकंजा और वेल्डिंग रॉल बरामद किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर के जौला से नाल और बाकी सामान उठाकर लाता था। इसके बाद लालकुर्ती थाने के पीछे वाले मकान में ही इन्हें जोड़कर तमंचे बनाता था, बाद में हथियारों की सप्लाई करता था।

चेकिंग से बचने को केसरिया गमछा डालकर निकला था आरोपी पूरे प्रदेश में कांवड़ को लेकर सुरक्षा कड़ी है। हालांकि इसी दौरान आरोपी तजम्मुल अपने साथियों के साथ हथियारों की डिलीवरी करने के लिए निकला था। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए आरोपी ने कांवड़िये का वेश बनाया था। पुलिस की एक टीम को छानबीन के लिए जौला भी भेजा गया है। पता किया जा रहा है कि वहां कौन आरोपी सामान भेज रहा था।