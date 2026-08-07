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गुजरात में सैंपल बदल जाता था...; अखिलेश ने आनंदीबेन का बयान पकड़ा, बोले- ट्रबल बना डबल इंजन

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दिए गए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान को अखिलेश यादव ने पकड़ लिया। उन्होंने राज्यपाल के उस बयान के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

akhilesh yadv and anandiben
अखिलेश यादव और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

Akhilesh Yadav: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी और गुजरात की भाजपा नीति सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपसी टकराहट ने 'डबल इंजन' को 'ट्रबल इंजन' बना दिया है। अखिलेश यादव ने गुजरात और यूपी दोनों ही जगह भाजपा की सरकार और दोनों ही जगह भ्रष्टाचार फैला है। अखिलेश यादव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के उस बयान को भी पकड़ लिया जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में नशे का सामान पहुंचने की बात कही थी।

एक दिन पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की समस्याओं का जिक्र करते हुए उसे तीन महीने में ठीक करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी। अखिलेश ने राज्यपाल के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया। अखिलेश यादव ने लिखा 'गोरखपुर मॉडल' की पोल खोलते-खोलते तुलना के रूप में 'गुजरात मॉडल' की घपलेबाज़ी की बात भी सामने आ गई। पोस्ट में उन्होंने कहा दोनों में जो बातें समान हैं वो ये हैं कि दोनों जगह भाजपाई सरकार है और भाजपाई महा-भ्रष्टाचार भी। यादव ने इसी पोस्ट में आरोप लगाया आपसी टकराहट ने तो 'डबल इंजन' को 'ट्रबल इंजन' बना दिया है।

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अखिलेश की पोस्ट पर भाजपा का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी की उप्र इकाई ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर यादव की पोस्ट के करीब दो घंटे बाद एक पोस्ट में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सपा सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार का तुलनात्मक पोस्टर साझा किया जिसमें सपा सरकार में 18 माह में 28 दंगे का जिक्र किया गया है जबकि भाजपा सरकार की उपलब्धियाों को गिनाया गया है। भाजपा ने इस पोस्ट में कहा, जहां कभी कुशासन, दंगे, माफिया की भरमार थी उसी उप्र में आज डिफेंस कॉरिडोर, डाटा कॉरिडोर की गूंज है।

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क्या बोलीं थी राज्यपाल आनंदीबेन

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल डीडीयू के दीक्षांत समारोह में गुरुवार को टॉपरों को मेडल देकर विश्वविद्यालय के कार्यों-प्रयासों की सराहना की। समारोह खत्म होने से पहले राज्यपाल ने डीडीयू सहित प्रदेश के विश्विद्यालय के हॉस्टलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों में नशे का सामान पहुंच रहा है। हॉस्टलों में गंदगी, खाने के सामान की गुणवत्ता ठीक न होना यह दर्शा रहा है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल खुद गईं। खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं दिखी तो खाद्य सुरक्षा विभाग को बुलवाया और सैंपल लेने के निर्देश दिए। सैंपलिंग में कोई खेल न हो सके, इसलिए उन्होंने लखनऊ में भी जांच के लिए सैंपल लिए हैं। दोनों जगहों पर जांच के बाद इसकी रिपोर्ट कुलपति को भेजेंगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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