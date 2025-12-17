रेप पीड़िताओं का गर्भ समाप्त करने की गाइड लाइन बनेगी, हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

संक्षेप: हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने महसूस किया कि प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर करना ज़रूरी है जो अक्सर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की पीड़ितों के लिए समय पर मेडिकल मदद में रुकावट बनती है। इस मामले में कोर्ट की मदद के लिए एडवोकेट महिमा मौर्य को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।

रेप पीड़ितों के गर्भ समाप्त करने के मामलों में जल्दी ही गाइडलाइन बनेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम की है। गाइड लाइन बनाने में विभिन्न स्तर पर हो रही देरी को देखते हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद ही जनहित याचिका दर्ज की है, जिसे प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामलों में सभी संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए गाइड लाइन बनाने के संबंध में टाइटल दिया गया है। यह आदेश सितंबर में न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया था।

कोर्ट ने महसूस किया कि प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर करना ज़रूरी है जो अक्सर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की पीड़ितों के लिए समय पर मेडिकल मदद में रुकावट बनती है। इस महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट की मदद के लिए एडवोकेट महिमा मौर्य को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। 27 नवंबर को एमिक्स क्यूरी और राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने अधिकारियों को जागरूक करने व प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुझाव दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को है।