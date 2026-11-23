शादी में मेहमानों को कुत्ते के बर्तन में खिलाया खाना, मैरिज लॉन में जमकर हुआ हंगामा
बरेली के एक लॉन में आए मेहमानों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहां मेहमानों को कुत्ते के बर्तनों में खाना खिला दिया गया। मेहमानों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया।
Bareilly News: यूपी के बरेली जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मैरिज होम में शादी का आयोजन था, जहां पहुंचे मेहमानों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। मैरिज होम के स्टाफ ने मेहमानों को कुत्ते के बर्तन में खाना परोस दिया। जिन बर्तनों से खाना परसो जा रहा था, उन पर कुत्तों के पंजों के निशान पाए गए थे। यह देखकर मेहमानों ने मैरिज लॉन में ही हंगामा शुरू कर दिया। मेहमानों ने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग करने की बात कही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित एक मैरिज लॉन का है। शादी कार्यक्रम को लेकर इस मैरिज होम को 10 लाख रुपये से अधिक खर्च पर बुक किया गया था। लॉन को पूरी तरह से सजाया गया था। लॉन में जब बाराती पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार किया गया। लेकिन खाने के समय अचानक से बखेड़ा खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार जिस टेबल पर मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था, वहां पर वेटर स्टील का एक बड़ा बर्तन लेकर पहुंचा। बर्तन को देखकर मेहमान दंग रह गए।
बर्तन पर दिखे कुत्तों के पंजे के निशान
बर्तन के बाहरी हिस्से के चारों तरफ कुत्तों के पंजों के निशान दिख रहे थे। यह देखते ही खाना खा रहे मेहमान भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। लॉन में हंगामा देखकर लॉन कर्मचारी और वहां का मैनेजर मौके पर पहुंचा। मेहमानों ने सम्मान को ठेस पहुंचाने और उनकी सेहत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मेहमानों का आरोप था कि उन्हें कुत्ते के बर्तन में खाना खिला दिया गया। इस स्टाफ की ओर से गलती से होने की बात कही गई, लेकिन मेहमानों का आक्रोश शांत नहीं हुआ।
खाना ठीक से नहीं बनाने का आरोप
आरोप था कि खाना ठीक नहीं था, चावल ठीक से पके नहीं थे और जब इस बारे में बात की गई तो कर्मचारियों ने सुबह मैडम से बात करने का हवाला देकर वहां से निकलते दिखाई दिए। इस मामले में मेहमानों ने खाद्य विभाग से इसकी शिकायत करने को कहा है। सोशल मीडिया पर लॉन में हंगामे को लेकर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय राहुल सिंह का कहना है कि अभी इस मामले में कोई शिकायत विभाग के पास नहीं आई है, अगर कोई शिकायत करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।