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ब्रेकयान की टूटी कुर्सी देख भड़का गार्ड, ड्यूटी करने से किया इनकार, एक घंटे तक खड़ी रही वैशाली एक्सप्रेस

By Pawan Kumar Sharma
मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
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वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन गार्ड की कुर्सी टूटने से गोरखपुर में एक घंटे तक खड़ी रही। दरअसल, कुर्सी टूटने पर गार्ड ने आगे जाने से इनकार कर दिया। काफी समझाने के बाद ट्रेन मैनेजर ने ड्यूटी करने की हामी भरी। वहीं, देवरिया में उसे बैठने के लिए स्टूल दिया गया।

broken seat of brake van Vaishali Express
ब्रेकयान की कुर्सी टूटी होने के कारण एक घंटे तक स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस खड़ी रही

UP News: नई दिल्ली से गोरखपुर होते हुए ललितग्राम तक जाने वाली वैशाली 15566 सुपरफास्ट ट्रेन गार्ड की कुर्सी टूटने से गोरखपुर में एक घंटे तक खड़ी रही। कुर्सी टूटने पर गार्ड (ट्रेन मैनेजर) ने आगे जाने से इनकार कर दिया। इससे रेलकर्मियों के हाथ-पैर फूल गए। अधिकारियों को जानकारी हुई तो उन्होंने गार्ड को समझाने की कोशिश की और कहा कि यहां से ट्रेन किसी तरह से आगे ले जाएं। आगे के स्टेशन पर बैठने का इंतजाम कर दिया जाएगा। काफी समझाने के बाद ट्रेन मैनेजर ने ड्यूटी करने की हामी भरी।

सोमवार को वैशाली सुपरफास्ट अपने निर्धारित समय से आधे घंटे लेट 9.47 बजे गोरखपुर जंक्शन पर पहुंच गई। इसमें लखनऊ से आ रहे ट्रेन मैनेजर ड्यूटी खत्म होने पर गोरखपुर में उतर गए। उन्होंने अपने टूल बॉक्स पर बैठकर गोरखपुर तक की यात्रा पूरी की। यहां ट्रेन मैनेजर का बॉक्स भी उतार दिया गया। जब यहां से दूसरे ट्रेन मैनेजर ने ड्यूटी संभाली तो देखा कि ब्रेकयान की कुर्सी ही टूटी हुई थी। वह बैठने योग्य नहीं थी। चूंकि बरौनी के ट्रेन मैनेजरों को ट्रॉली बैग दिया गया है इसलिए इनके पास बॉक्स पर भी बैठने का विकल्प नहीं था।

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इस पर मैनेजर ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। कहा कि उनके बैठने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाए। इतनी लंबी दूरी तक वह खड़े-खड़े ड्यूटी नहीं कर सकते। अफसरों को जानकारी मिली तो गार्ड को समझाने का प्रयास किया और कहा कि देवरिया में कोई न कोई व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद गार्ड ट्रेन ले जाने को तैयार हुआ। इसके चलते ट्रेन एक घंटे देरी से करीब 10.45 बजे देवरिया की तरफ रवाना हुई। वाराणसी मंडल के अफसरों ने गार्ड की दिक्कत को देखते हुए देवरिया में स्टूल का इंतजाम कराया।

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आसनसोल अनारक्षित स्पेशल 18 और 25 को

श्रावणी मेला के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए आसनसोल गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल का संचलन दो फेरों के लिए किया जाएगा। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। 03571 आसनसोल-गोरखपुर स्पेशल 18 एवं 25 अगस्त को आसनसोल से 11.30 बजे प्रस्थान कर देर रात 1.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 03572 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल 19 एवं 26 अगस्त को गोरखपुर से 5.15 बजे प्रस्थान कर रात 9 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

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चार ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकली भारत गौरव ट्रेन

उधर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सोमवार को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रियों को लेकर चार ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना हुई। ट्रेन संख्या 00501 ने सुबह 9 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 1 से अपनी यात्रा प्रारंभ की। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत किया गया तथा उनकी मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 17 से 26 अगस्त तक गोरखपुर से उज्जैन, वडोदरा, द्वारका एवं वेरावल होते हुए पुनः गोरखपुर लौटेगी। इस दौरान श्रद्धालु एवं पर्यटक देश के प्रमुख धार्मिक एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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