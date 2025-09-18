GST reforms are not just a relief to the common man, but a Diwali gift from PM Modi CM Yogi जीएसटी सुधार केवल आम लोगों को राहत नहीं, पीएम मोदी का दिवाली तोहफा: सीएम योगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जीएसटी की दरों में कटौती को सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता को दिवाली का तोहफा बताया है। दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर अब शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए, कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 03:42 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और कहा कि यह केवल आम लोगों के लिए राहत नहीं है, बल्कि देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिवाली का तोहफा है। सीएम योगी ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी परिषद ने कर छूट और सुधारों की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का लोगों को दिवाली का तोहफा है। आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले सभी ईमानदार करदाताओं को प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कर की दरें और उपकर बहुत अधिक थे और कराधान की कोई एकीकृत प्रणाली नहीं थी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी ने इन करों को एक राष्ट्र, एक कर के सिद्धांत के तहत एकीकृत किया। इससे जीएसटी पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ हुआ। आदित्यनाथ ने कहा कि नए सुधारों ने केवल दो मुख्य कर स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के साथ संरचना को सरल बना दिया है, जिससे आम आदमी, किसानों और सभी क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से अर्थव्यवस्था को दो लाख करोड़ रुपये का समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर अब शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए, कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे लागत कम करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य बीमा काफी सस्ता हो जाएगा, दूसरी ओर स्टेशनरी और नोटबुक के सस्ता होने से छात्रों को लाभ होगा। आदित्यनाथ ने कहा कि विलासिता की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, लेकिन ये सुधार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सशक्त बनाएंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।

